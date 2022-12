Heaven in Hell - gorący zwiastun. To film dla dorosłych twórców 365 dni!

fot. Monolith Films

Heaven in Hell to nowy romans w reżyserii Tomasza Mandesa, który jest znany z popularnych 365 dni. To nie jedyne powiązanie z tamtą produkcją, bo jedną z głównych ról gra Simone Susinna, którego widzieliśmy w filmie 365 dni: Ten dzień. Partneruje mu Magdalena Boczarska. W obsadzie są również Katarzyna Sawczuk, Sebastian Fabijański oraz Janusz Chabior.

Heaven in Hell - zwiastun dla dorosłych

Heaven in Hell

Heaven in Hell - o czym jest film?

Olgę (Magdalena Boczarska) i Maksa (Simone Susinna) dzieli 15 lat różnicy. Ona kobieta sukcesu o ugruntowanej pozycji, matka dorosłej córki, on przystojny, młody mężczyzna czerpiący z życia garściami i żyjący chwilą. Zdawać by się mogło, że te dwa odmienne światy nigdy się nie spotkają, a jednak los postawił ich sobie na drodze. Olga nie potrafi poradzić sobie z mieszanką sprzecznych uczuć, które nią targają: poczuciem odpowiedzialności, wstydu, namiętności i tęsknoty za czymś, czego do tej pory nie doświadczyła. Natomiast Maks w uświadamia sobie, że życie z dnia na dzień już mu nie odpowiada, a kobieta, którą spotkał jest miłością jego życia. Kiedy skrywane tajemnice wyjdą na jaw, jeszcze bardziej skomplikują życie kochanków…

Heaven in Hell - premiera 10 lutego 2023 roku w polskich kinach. Jest to więc propozycja na walentynki.