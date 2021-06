The Walking Dead - nowy teaser z 11. sezonu. Żniwiarze nadchodzą!

fot. AMC

11. sezon The Walking Dead zadebiutuje dwoma odcinkami już w sierpniu. W tej finałowej serii pojawi się nowa grupa złoczyńców, która jest nazywana Żniwiarzami. Maggie (Lauren Cohan) wspomniała o nich w 17. odcinku (Home Sweet Home) poprzedniego sezonu. Niewiele o niej wiadomo, ale bohaterka zdradziła, że Żniwiarze zaatakowali jej grupę ocalonych, którzy zostali zmuszeni do ucieczki. Złoczyńcy podążali za nimi, żeby ich wykończyć, ponieważ zostali "naznaczeni" przez Papieża (Pope).

I właśnie Żniwiarze pojawiają się w nowym teaserze 11. sezonu The Walking Dead. Grupa jest zamaskowana i bardzo liczna. Ponadto w zapowiedzi znajdują się też główne bohaterki serialu jak Maggie, Carol, Yumiko, Kelly, Rosita i Księżniczka.

W 17. odcinku widzowie poznali też jednego ze Żniwiarzy, w którego wcielał się Mike Whinnet. Dobrze się zakamuflował w lesie i zaskoczył tym Maggie i Daryla. Nie zrobiło na nim wrażenie to, że został postrzelony bełtem. To on powiedział o naznaczeniu, po czym popełnił samobójstwo za pomocą granatu. Producentka wykonawcza, Denise Huth, podczas rozmowy w Talking Dead, powiedziała, że jeśli postacie tak silne jak Maggie, Cole (James Devoti) i Elijah (Okea Eme-Awkwari) boją się, to oznacza, że to będzie zupełnie inny poziom tego, z czym będą musieli się zmierzyć.

The Walking Dead - sezon 10, odcinek 17 (Żniwiarz)

The Walking Dead – premiera dwóch pierwszych odcinków 11. sezonu zaplanowana jest na 22 sierpnia 2021 roku w USA. W Polsce pojawią się 23 sierpnia na kanale FOX.