Hellblade II: Senua's Saga - kiedy premiera gry? Microsoft podał wstępną datę

fot. Ninja Theory

Pierwszy Hellblade okazał się niemałym sukcesem. Po krótkim czasie od premiery gry ogłoszono sequel, Hellblade II: Senua's Saga. Od zapowiedzi tej produkcji mijają już 4 lata i jeszcze na nią poczekamy. Wcześniej tego roku Microsoft przedstawił nowe materiały i potwierdził, że zostanie ona wydana w 2024 roku. Teraz firma delikatnie sugeruje, kiedy dokładnie w przyszłym roku to może nastąpić.

W niedawnym odcinku podcastu The Fourth Curtain Matt Booty - szef treści i studiów Xboxa - mówił o długoletnim planie Xboxa dotyczącym wydania istotnego nowego tytułu first party co kwartał. Przy omawianiu obecnego i nadchodzącego harmonogramu wydań firmy wspomniał, że Hellblade II: Senua's Saga zostanie wydana „później” w 2024 roku, po premierach takich produkcji, jak Ara: History Untold i Towerborne.

Słowa Booty'ego sugerują, że gra zostanie wydana w drugiej połowie roku, przy czym Ara i Towerborne mają zadebiutować odpowiednio w pierwszym i drugim kwartale następnego roku. Firma ma również w planach wydanie Microsoft Flight Simulator 2024 i Avowed w przyszłym roku, więc ciekawie wygląda w tym zestawieniu druga część przygód Senuy.

We wrześniu deweloper Ninja Theory sugerował, że gra osiągnęła istotny etap rozwoju i stała się w pełni grywalna od początku do końca. To dobry prognostyk przed przyszłoroczną premierą. Teraz nie pozostaje nam nic innego, jak czekać na świeże materiały i liczyć na rychłą zapowiedź dokładnej premiery nadchodzącego tytułu.