Hellblade 2: Senua’s Saga tytułem multiplatformowym. Na czym zagramy?

Hellblade II: Senua's Saga, kontynuacja bardzo dobrej gry Hellblade: Senua’s Sacrifice z 2017 roku, została zapowiedziana jako gra, w którą zagramy na konsoli Xbox nowej generacji. Gracze jednak zastanawiają się, czy zagrają w nią także na innych sprzętach. Postanowili spytać o to Aarona Greenberga z Microsoftu.

Greenberg poinformował, że gra trafi na Xbox oraz PC. Takiej odpowiedzi szefa marketingu Microsoftu mogliśmy się spodziewać. W końcu studio pracujące nad grą jest teraz wewnętrznym studiem Microsoftu, a więc szans na to, że Hellblade II: Senua's Saga pojawi się na PS4 czy PS5 praktycznie nie ma, ale gracze PC powinni być zadowoleni - tytuł ten zostanie wydany również na pecetach.

Wiele innych pytań, które kierowano do szefa marketingu Microsoftu nie otrzymało jednak odpowiedzi. Pytano m.in. o to, czy gra od razu trafi do programu Xbox Game Pass, czy jeśli chodzi o segment PC, to tytuł dostępny będzie na Steamie czy tylko za pośrednictwem Microsoft Store. I wreszcie pytano również o datę premiery - ta jest nieujawniona, a nowy Xbox ma zadebiutować mniej więcej za dwanaście miesięcy.