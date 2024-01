Senua's Saga: Hellblade II tylko w wersji cyfrowej. Gra nie otrzyma fizycznego wydania

fot. Ninja Theory

Czy wkrótce nadejdzie taki czas, że o standardowych fizycznych wydaniach gier będziemy mówić, jak o egzemplarzach kolekcjonerskich? Coraz więcej twórców i wydawców decyduje się na przejście do cyfrowego świata. Najpierw na takie działanie zdecydowało się Remedy Entertainment przy Alan Wake 2, a teraz tą sama drogą idzie Ninja Theory z Senua's Saga: Hellblade II. Produkcja ta nie doczeka się fizycznego wydania, a osoby chcące zagrać w ten mroczny tytuł będą musiały sięgnąć po edycję cyfrową.

Skorzystaliśmy również z wolności, jaką oferowała nam wyłącznie cyfrowa dystrybucja, aby stworzyć grę o długości idealnie pasującej do zamierzonego przez nas doświadczenia, ale jednocześnie mogącą być sprzedawaną w niższej cenie, odzwierciedlającej krótszą długość naszej opowieści. Ten framework pozwolił nam skupić się na tym, co naprawdę jest dla nas ważne – zabraniu naszych fanów w niezapomnianą podróż do unikalnego świata Senui - tłumaczy Dom Matthews ze studia.

Zapowiedź rezygnacji z fizycznego wydania ma swoich przeciwników, jednak twórcy nie obawiają się o sukces gry. Podobnie głos sprzeciwu te same osoby wyrażały w sprawie Alana Wake'a 2, ale wynik sprzedaży nie odzwierciedlają mniejszego zainteresowania produkcją.

Hellblade 2 ma zadebiutować 21 maja. Gra dostępna będzie na PC i Xbox Series X/S oraz w katalogu Xbox Game Pass.