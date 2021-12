Henry Cavill o swoim wymarzonym projekcie - Warhammer 40,000. Interesuje go też adaptacja Mass Effecta

Źródło: SEGA, Netflix

Henry Cavill niedługo powróci na mały ekran jako Geralt w serialu Wiedźmin, jednak w międzyczasie myśli też o innych projektach fantasy. Artysta jest zapalonym nerdem i jest szczególnie zainteresowany uniwersum Warhammera 40,000, które polubił dzięki grom Total War. Aktor od lat kolekcjonuje książki na ten temat i zbiera armie do gry bitewnej. Podzielił się z Empire, dlaczego jego zdaniem nie powstała jeszcze gigantyczna i dobra adaptacja tego tytułu. Według niego Games Workshop bardzo chroniło swoje IP, co uznał za dobre posunięcie, bo dzięki temu uniknęli masy źle zrobionych produkcji.

Henry Cavill - kogo chciałby zagrać w adaptacji Warhammera 40,000?

Aktor uważa, że adaptacja powinna być zrobiona perfekcyjnie i dorównywać poziomem Władcy Pierścieni. Jeśli tak się nie stanie, będzie ogromnie rozczarowany. Został spytany, czy skorzystałby z szansy zagrania Eisenhorna.

Niekoniecznie interesuje się Eisenhornem, gdy mam Valdora czy Prymarchów. Byłoby szkoda zostać zwykłym Inkwizytorem. Ale absolutnie skorzystałbym z tej okazji - jest to coś, czym byłbym bardzo, bardzo podekscytowany.

SEGA

Age Of Sigmar - aktor grający Wiedźmina widzi potencjał na dobrą fabułę

Henry Cavill stwierdził, że choć nie grał w Age Of Sigmar, to przeczytał książki na ten temat i kreacja świata jest fantastyczna. Jest w niej dużo elementów, a uniwersum jest ekscytujące i bogate, więc byłaby to prawdziwa praca marzeń. Byłby zachwycony, gdyby miał szanse pokazać to w produkcji aktorskiej.

Jakie inne projekty interesują aktora? Henry Cavill chciałby zagrać w adaptacji Mass Effecta

Aktor nie miałby też nic przeciwko, by wziąć udział w serialu na podstawie gry Mass Effect. Niedawno pojawiły się informacje, że taka seria powstaje dla Amazona, jednak nie ogłoszono nic oficjalnie. Aktor wypowiedział się dla GamesRadar+, że byłby zainteresowany zagrać w adaptacji, jednak w zależności od tego, jak zostanie wykonana. Bo kiedy coś lubi, to woli, by raczej pozostało wierne oryginałowi.

Posunął się nawet do stwierdzenia, że z franczyzy powstałaby wspaniała seria filmów lub serial.

