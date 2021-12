Henry Cavill dodawał dialogi z książek do 2. sezonu Wiedźmina. Nowy utwór z soundtracku w sieci

Netflix

Henry Cavill w rozmowie z Marcinem Zwierzchowskim wyjawił, że ciągle prowadził kampanię, by Geralt był wierniejszy książkom. Jego praca polegała na tym, by pod kątem budowy charakteru postać była bardziej zgodna z jego wyobrażeniami. Dlatego też wspomina sytuację, w której wolał prosić o wybaczenie, zamiast pytać o pozwolenie, więc bez konsultacji podczas kręcenia sceny zacytował słowa Geralta z książki Sapkowskiego.

- Geralt doświadcza w tej chwili wizji, rozmawia ze Śmiercią. Padają wówczas piękne słowa o przechodzeniu przez łąkę i mgłę. W serialu tej sceny nie ma, a mnie te słowa urzekły swoją poetyckością, były tak cudownie „sapkowskie”, że chciałem, by wypowiedział je i mój Geralt. Nie miałem jednak ochoty na długą dyskusję o tym, czy mogę tę kwestię gdzieś dopisać. Po prostu więc to zrobiłem, wypowiedziałem te słowa przed kamerą, i byłem gotów zmierzyć się z konsekwencjami. Ostatecznie ta kwestia trafiła do sezonu 2.

Henry Cavill zmieniał dialogi

W tej samej rozmowie przyznaje, że nie mógł mieć wpływu na całe wątki, bo scenariusz dostaje w czasie pre-produkcji sezonu. Jednak dłubał przy dialogach, by oddawały one jego wyobrażenie Geralta. W rozmowie z Marcinem wspomniał nawet, że często to robił, siedząc w fotelu, gdy nakładali mu charakteryzację.

Wiedźmin - sezon 2

Geralt wierny książkom

Kolejna wypowiedź z wywiadu Marcina pokazuje, jak bardzo zależało mu na tym, by Geralt w 2. sezonie był inny niż w pierwszym.

- Było dla mnie niezwykle istotnym, by Geralt w serialu był tak bliski Geraltowi z książek, jak to tylko możliwe” – powiedział aktor. „Zabiegałem o to, by robił on wrażenie bardziej inteligentnego, mądrzejszego, był miał pewne zacięcie filozoficzne. By po prostu był bardziej trójwymiarowym bohaterem. W pierwszym sezonie był bardziej gburowatym bałwanem. A ja chciałem Geralta z książek, czyli bohatera bardzo emocjonalnego, niezależnie od tego, jak bardzo stara się to ukryć przed innymi.

Cały wywiad Marcina Zwierzchowskiego z Henrym Cavillem możecie przeczytać na stronie dziennikarza.

