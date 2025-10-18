Henry Cavill jako Człowiek ze stali. Zack Snyder pokazał nowe genialne zdjęcie

Źródło: Oficjalny Instagram Zacka Snydera. Link do postu: https://www.instagram.com/p/DP6LU5REdhQ/?utm_source=ig_embed

Zack Snyder 28 września 2025 roku ogłosił, że wreszcie założył konto na Instagramie. Fani prosili go o to dłuższego czasu, więc ich to ucieszyło. Filmowiec do tej pory publikował głównie ujęcia ze swojego nowego projektu, zatytułowanego The Last Photograph. Teraz jednak z okazji rocznicy – minął trzeci tydzień, odkąd ma Instagrama – postanowił wrzucić nowe zdjęcie z Batman v Superman: Świat sprawiedliwości. Przedstawia Henry'ego Cavilla w roli Człowieka ze stali. Jak możemy dowiedzieć się z opisu, zostało zrobione monochromatycznym obiektywem Noctilux 50 mm.

Nowe zdjęcie Henry'ego Cavilla jako Supermana możecie zobaczyć poniżej. Na pewno wielu fanów DCEU je doceni.

Czy Zack Snyder wróci do kinowego uniwersum DC?

Przygoda Zacka Snydera z DC na pewno była ciekawa. Wielu widzom nie spodobał się mroczny klimat jego filmów, a samo DCEU okazało się nierentowne, przez co postanowiono całkowicie zrestartować uniwersum. Na jego czele stanął James Gunn, a efekty jego pracy widać chociażby po najnowszym Supermanie.

Z drugiej strony, wizja Zacka Snydera zebrała wierne grono fanów, które z hasztagiem #RestoreTheSnyderVerse walczyło o jego powrót do DC. Warto jednak pamiętać, że nowe kinowe uniwersum i przywrócenie Zacka Snydera wcale nie muszą się wykluczać. Filmowiec cały czas jest w kontakcie z Jamesem Gunnem. Reżyserzy przyjaźnią się ze sobą. Poza tym James Gunn rozwija także projekty z tzw. Elseworlds, które rozgrywają się poza główną osią czasu DC. Należy do nich chociażby Batman od Matta Reevesa. Wydaje się więc całkiem możliwe, że w jego ramach Zack Snyder mógłby stworzyć coś nowego. I jeśli pytacie mnie o zdanie, według mnie miałoby szansę na sukces – jego mroczna wizja działa najlepiej w kontraście do standardowego kina superbohaterskiego. Nie musiałby też martwić się o kanoniczność.

DCU - wszystkie nadchodzące filmy

A jeśli jesteście ciekawi planów Jamesa Gunna na DCU, zapraszamy do zapoznania się z listą filmów, które zostały oficjalnie ogłoszone: