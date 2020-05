Justice League - szefowie HBO Max i WarnerMedia o Snyder Cut. Jakie koszty?

Źródło: Warner Bros.

Oficjalnie wiadomo, że Justice League w oryginalnej wersji Zacka Snydera trafi na ekrany w 2021 roku. Światowa premiera ma odbyć się w USA w platformie HBO Max. Sam reżyser zapowiedział, że kinowa wersja to pewnie jakieś 1/4 tego, co on planował pokazać.

Bob Greenblatt, prezes WarnerMedia udzielił wywiadu podcastowi Recode Media. Nie mogło zabraknąć pytania o Snyder Cut, bo w końcu HBO Max należy do WarnerMedia. Między innymi zapytano go o koszty realizacji wersji, które według The Hollywood Reporter miały wynosić 30 mln dolarów. Twierdzi, że chciałby, aby to wynosiło tylko 30 mln dolarów, więc koszty są na pewno wyższe.

- Musimy skontaktować się ze związkami i wypracować kwestie związane z tym, co właściwie robimy. Czy Snyder Cut to nowy film, czy nowy montaż? Jest wiele skomplikowanych aspektów produkcji, o których społeczność fanów nie wie - wyjaśnia.

Skoro są to wyższe koszty niż dziennikarze mówili, być może potencjalne dokrętki są możliwe. Natomiast szef HBO Max Kevin Reilly wyjaśnia, że prace nad Snyder Cut trwają od bardzo dawna. Nie można było tego wcześniej ogłosić, ponieważ musieli rozwiązać ogromną liczbę prawnych problemów, które dopiero umożliwiły realizację projektu.