Henry Cavill ma się dobrze. Zagra w superprodukcji Warhammer 40,000!

fot. materiały prasowe

Jak donoszą The Hollywood Reporter oraz Deadline opierając się na swoich niezależnych źródłach Amazon Prime Video finalizuje zakup praw do Warhammera 40,000 od Games Workshop. Negocjacje trwały od wielu miesięcy i Amazon musiał w trakcie tej batalii pokonać inne platformy walczące o prawa. Tym samym według portali Amazon Prime Video ma planować wysokobudżetowy serial oraz również film pełnometrażowy.

Warhammer 40,000 - Henry Cavill na pokładzie

Czytamy, że na ten moment Henry Cavill miałby zagrać główną rolę i być producentem wykonawczym serialu. Szczegóły kontraktu z aktorem są jeszcze ustalane, a projekt nie ma jeszcze scenarzystów, obsady ani showrunnera. Deadline dodaje, że jest to jeden z wielu projektów, które pojawiły się na horyzoncie Henry'ego Cavilla. Warto przypomnieć, że aktor jest wielkim fanem Warhammera, o czym mówił wielokrotnie. Kolekcjonuje też figurki, które ręcznie maluje.

Historia Warhammera 40,000 rozgrywa się w dalekiej przyszłości, w której ludzka cywilizacja będąca w stagnacji jest zagrożona przez wrogą rasę kosmitów oraz nadnaturalne stworzenia. Trwa niekończąca się wojna pomiędzy różnymi rasami.

The Hollywood Reporter podkreśla, że z uwagi na finalizowanie umów i praw do serii, nie jest to następny projekt, w którym Henry Cavill zagra. Ten jeszcze musi zostać ujawniony.