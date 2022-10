Henry Cavill jako znany X-Men. Fani obrazują swoje marzenie

Fot. Materiały prasowe

Fani Marvela od dłuższego czasu zastanawiają się, czy poprzedni aktorzy powrócą jako ich ulubione postacie w uniwersum X-Men. Obserwowaliśmy już Patricka Stewarta powracającego jako profesor Charles Xavier, a teraz wiemy, że Hugh Jackman ponownie ukaże się w roli Wolverine w nadchodzącym filmie Deadpool 3. Co ciekawe spora część widowni chciałaby, aby Henry Cavill dołączył do MCU. W związku, z czym jeden z artystów podjął się wyzwania i stworzył pasującą do aktora wizję. Na swoim Instagramie podzielił się ze światem swoim konceptem.

Henry Cavill jako Beast

Twórca imponującego fanartu opublikował swoje dzieło na koncie @Spdrmnkyxxiii na Instagramie. W stworzonym projekcie Henry Cavill otrzymał pełny wygląd ikonicznej postaci, wliczając w to niebieskie futro i okulary. Wydawać się może, że aktor idealnie pasowałby do takiego wcielenia, jednak część widowni chętnie ujrzałaby go ponownie jako Supermana. Zobaczcie projekt poniżej i oceńcie, czy chcielibyście ujrzeć Cavilla w takim wydaniu.

