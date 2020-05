Here Comes The Flood - Netflix wydaje majątek na scenariusz twórcy X-Men: Mroczna Phoenix

Jak donosi Deadline, Netflix zapłacić siedmiocyfrową kwotę za scenariusz filmu Here Comes the Flood autorstwa Simona Kinberga. Czytamy, że na razie żadna gwiazda nie jest związana z projektem, ale ma on rolę, które powinny przyciągnąć największe nazwiska.

Jest to pierwszy scenariusz oryginalny Simona Kinberga od czasów filmu Pan i pani Smith. Ma być to historia miłosna powiązana z filmem o skoku, który ma być kluczowym wątkiem Here Comes the Flood.

Jest to kolejny projekt Netflixa, o którym czytamy na początku maja. Wcześniej potwierdzono takie filmy jak Tyler Rake 2, Bright 2 oraz Ball and Chain z Emily Blunt i Dwaynem Johnsonem.