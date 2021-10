Herkules - nowy serial kryminalny Player Original. Zapowiada się hit jak Chyłka?

Fot. Karolina Grabowska

Herkules będzie nową produkcją Player Original. Do tej pory w bibliotece serwisu znalazły się między innymi takie tytuły jak Chyłka czy Szadź. Herkules będzie kolejnym serialem kryminalnym w ofercie platformy. Skupi się na nietypowym duecie, w który wcielą się Rafał Maćkowiak i Weronika Książkiewicz. Jedno z nich jest genialnym analitykiem, który mimo to już kilka razy oblał egzamin do szkoły policyjnej. Drugie to jego przeciwieństwo, działające intuicyjnie i chaotycznie. Tych dwoje to prawdziwa mieszanka wybuchowa. Będą musieli jednak połączyć siły, by zająć się rozwiązywaniem spraw kryminalnych.

Zdjęcia do Herkulesa powstają w Warszawie i okolicach. Serial kryminalny będzie składał się z ośmiu odcinków, a premiera jest planowana w serwisie player.pl na 2022 rok. Producentem jest Tomasz Cichoń, zaś za reżyserię odpowiada Bartosz Kruhlik. Jego film fabularny Supernova otrzymał nagrodę za Najlepszy Debiut Reżyserski na 44. Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni. Scenariuszem nowego serialu kryminalnego Player Original zajmą się Karolina Frankowska oraz Bartosz Janiszewski.

Jesteście ciekawi się, jak poradzi sobie nietypowy duet Herkulesa w akcji?