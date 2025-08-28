Child of Eden, Grow Home i inne gry Ubisoftu z nowym właścicielem. Trafiły w ręce branżowej legendy

fot. Ubisoft

Nie martwcie się, Assassin’s Creed czy Far Cry nigdzie się nie wybierają. Ubisoft pozbył się licencji na mniejsze, ale kultowe w pewnych kręgach gry, które swego czasu podbiły serca wielu graczy. Kto kupił te tytuły? Legendarne Atari! Firma, która sama przeżywa renesans, chce tchnąć nowe życie w te zapomniane perełki.

O jakie gry chodzi? Oto lista:

Cold Fear (2005) - mroczny survival horror na statku, kt óry dostarcza ł dreszczyku emocji;

I Am Alive ostapokaliptyczna przygoda, gdzie liczyła się każda puszka z jedzeniem i każda kropla wody;

Child of Eden (2013) - muzyczna strzelanka na szynach od twórcy Rez i Lumines;

Grow Home (2015) - urocza, relaksująca platform ówka , w której pomagamy robotowi BUD-owi wyhodować i wspiąć się na gigantyczną ą roślinę;

Grow Up (2016) - sequel do Grow Home, w kt órym BUD przenosi si ę na Księżyc, by uprawiać rośliny.

Atari ogłosiło, że ma ambitne plany. Chce przywrócić te gry, dostosowując je do nowych platform i odświeżając ich wydanie. Co to może oznaczać? Możliwe, że dostaniemy remastery, a może nawet pełnoprawne remaki lub sequele, o ile Atari zdecyduje się na rozwinięcie tych marek.