Child of Eden, Grow Home i inne gry Ubisoftu z nowym właścicielem. Trafiły w ręce branżowej legendy

Ubisoft, gigant branży, sprzedał prawa do kilku swoich starszych, ale wciąż lubianych gier. Chodzi o tytuły, które od dawna leżały na półce i czekały na drugie życie.
Michał Czubak
Ubisoft fot. Ubisoft
Nie martwcie się, Assassin’s Creed czy Far Cry nigdzie się nie wybierają. Ubisoft pozbył się licencji na mniejsze, ale kultowe w pewnych kręgach gry, które swego czasu podbiły serca wielu graczy. Kto kupił te tytuły? Legendarne Atari! Firma, która sama przeżywa renesans, chce tchnąć nowe życie w te zapomniane perełki.

O jakie gry chodzi? Oto lista:

  • Cold Fear (2005) - mroczny survival horror na statku, który dostarczał dreszczyku emocji;
  • I Am Alive (2012) - postapokaliptyczna przygoda, gdzie liczyła się każda puszka z jedzeniem i każda kropla wody;
  • Child of Eden (2013) - muzyczna strzelanka na szynach od twórcy Rez i Lumines;
  • Grow Home (2015) - urocza, relaksująca platformówka, w której pomagamy robotowi BUD-owi wyhodować i wspiąć się na gigantyczną ą roślinę;
  • Grow Up (2016) - sequel do Grow Home, w którym BUD przenosi się na Księżyc, by uprawiać rośliny.

Atari ogłosiło, że ma ambitne plany. Chce przywrócić te gry, dostosowując je do nowych platform i odświeżając ich wydanie. Co to może oznaczać? Możliwe, że dostaniemy remastery, a może nawet pełnoprawne remaki lub sequele, o ile Atari zdecyduje się na rozwinięcie tych marek.

Źródło: businesswire.com

