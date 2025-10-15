Muzyka z Heroes of Might and Magic III na winylu. Zapowiedziano wyjątkowe wydanie z okazji 30-lecia serii

W skład zestawu Heroes of Might and Magic III Piano Collections wchodzą dwa 12-calowe, białe winyle, na których znalazło się 31 utworów — to fortepianowe aranżacje stworzone i wykonywane przez kompozytora Paula Anthony’ego Romero. Wewnątrz znajdzie się także ksiażka z nutami, zaprojektowana przez Agnieszkę Żogałę, zawierająca ponad 90 stron partytur oraz komentarze twórców. Całość umieszczono w ozdobnym pudełku z grafiką autorstwa Magdaleny Katańskiej.
Paul Anthony Romero wyjawił, że powrót do fortepianowych aranżacji muzyki z Heroes of Might & Magic III był dla niego wyjątkowym doświadczeniem:
Przedsprzedaż Heroes of Might and Magic III Piano Collections ruszyła już w sklepie Gamemusic Records. Cena zestawu to 89 euro, czyli około 390 zł. Wysyłka planowana jest na pierwszy kwartał przyszłego roku.
Źródło: informacja prasowa