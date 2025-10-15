Muzyka z Heroes of Might and Magic III na winylu. Zapowiedziano wyjątkowe wydanie z okazji 30-lecia serii

fot. Gamemusic Records

W skład zestawu Heroes of Might and Magic III Piano Collections wchodzą dwa 12-calowe, białe winyle, na których znalazło się 31 utworów — to fortepianowe aranżacje stworzone i wykonywane przez kompozytora Paula Anthony’ego Romero. Wewnątrz znajdzie się także ksiażka z nutami, zaprojektowana przez Agnieszkę Żogałę, zawierająca ponad 90 stron partytur oraz komentarze twórców. Całość umieszczono w ozdobnym pudełku z grafiką autorstwa Magdaleny Katańskiej.

Paul Anthony Romero wyjawił, że powrót do fortepianowych aranżacji muzyki z Heroes of Might & Magic III był dla niego wyjątkowym doświadczeniem:

Muzyka do Heroes of Might and Magic III na pierwszym etapie powstawania była tworzona jako tematy fortepianowe. Ponieważ jestem pianistą, wszystkie utwory zostały pierwotnie skomponowane na ten instrument. Album Piano Collections to zatem powrót do początku, artystyczny zwrot ku źródłu, podróż do czasu narodzin tych tematów.

Przedsprzedaż Heroes of Might and Magic III Piano Collections ruszyła już w sklepie Gamemusic Records. Cena zestawu to 89 euro, czyli około 390 zł. Wysyłka planowana jest na pierwszy kwartał przyszłego roku.

