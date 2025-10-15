Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Muzyka z Heroes of Might and Magic III na winylu. Zapowiedziano wyjątkowe wydanie z okazji 30-lecia serii

Gamemusic Records ogłosiło start przedsprzedaży wyjątkowego zestawu Heroes of Might and Magic III Piano Collections, przygotowanego we współpracy z Ubisoftem z okazji 30-lecia tej kultowej marki. Zainteresowani mają czas do 30 listopada tego roku, by złożyć zamówienie.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Paweł Krzystyniak
Paweł Krzystyniak
Tagi:  Heroes of Might and Ma... 
Heroes of Might and Magic III Heroes of Might & Magic III
Heroes of Might and Magic III Piano Collections fot. Gamemusic Records
Reklama

W skład zestawu Heroes of Might and Magic III Piano Collections wchodzą dwa 12-calowe, białe winyle, na których znalazło się 31 utworów — to fortepianowe aranżacje stworzone i wykonywane przez kompozytora Paula Anthony’ego Romero. Wewnątrz znajdzie się także ksiażka z nutami, zaprojektowana przez Agnieszkę Żogałę, zawierająca ponad 90 stron partytur oraz komentarze twórców. Całość umieszczono w ozdobnym pudełku z grafiką autorstwa Magdaleny Katańskiej.

Heroes of Might and Magic III Piano Collections

arrow-left
Heroes of Might and Magic III Piano Collections
fot. Gamemusic Records
arrow-right

Paul Anthony Romero wyjawił, że powrót do fortepianowych aranżacji muzyki z Heroes of Might & Magic III był dla niego wyjątkowym doświadczeniem:

Muzyka do Heroes of Might and Magic III na pierwszym etapie powstawania była tworzona jako tematy fortepianowe. Ponieważ jestem pianistą, wszystkie utwory zostały pierwotnie skomponowane na ten instrument. Album Piano Collections to zatem powrót do początku, artystyczny zwrot ku źródłu, podróż do czasu narodzin tych tematów.

Przedsprzedaż Heroes of Might and Magic III Piano Collections ruszyła już w sklepie Gamemusic Records. Cena zestawu to 89 euro, czyli około 390 zł. Wysyłka planowana jest na pierwszy kwartał przyszłego roku.

HOMM 3 i inne kultowe gry z lat 90. [GALERIA]

Albion (1995) Platforma: PC

RPG stworzony przez niemieckie studio Blue Byte. Gracz eksplorował obcą planetę z ciekawym systemem walki i rozbudowaną fabułą.

arrow-left
Albion (1995) Platforma: PC
Blue Byte
arrow-right

Źródło: informacja prasowa

Paweł Krzystyniak
Paweł Krzystyniak
Tagi:  Heroes of Might and Ma... 
Heroes of Might and Magic III Heroes of Might & Magic III
Reklama
placeholder
Powiązane gry

Najnowsze

1 10. Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie (2019)
-

Horrendalna kwota za ostatni kinowy film Star Wars. Czy cokolwiek zarobił?

2 Masters of the Universe
-

Szefowa Mattela widziała reżyserską wersję Masters of the Universe. Jest zachwycona filmem

3 Punisher
-
Plotka

Zwrot w sprawie pomocniczki Punishera w Spider-Manie 4. To jednak postać z seriali Netfliksa?

4 Peacemaker: sezon 2, odcinek 8 - zdjęcia
-

James Gunn o krytyce finału Peacemakera. "Nigdy nie powiedziałem, że Blue Beetle się pojawi"

5 Dissidia Duellum Final Fantasy
-

Bohaterowie Final Fantasy we współczesnym Tokio! Zapowiedziano nietypowy spin-off

6 Amadeus
-

Teaser kostiumowego serialu Amadeus. Mozart kontra Salieri!

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s23e01

Agenci NCIS

s2025e199

Moda na sukces

s27e03

Wielkie projekty

s04e05

s28e08

The Voice

s09e10

Miłość jest ślepa

s09e11

Miłość jest ślepa

s05e04

Kulawe konie
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Larp. Miłość, trolle i inne questy

13

paź

Film

Larp. Miłość, trolle i inne questy
Bohema

15

paź

Gra

Bohema
Złotowłosa

15

paź

Książka

Złotowłosa
Druga Furioza

15

paź

Film

Druga Furioza
Left-Handed Girl

16

paź

Film

Left-Handed Girl
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Ncuti Gatwa
Ncuti Gatwa

ur. 1992, kończy 33 lat

Dominic West
Dominic West

ur. 1969, kończy 56 lat

Paul Walter Hauser
Paul Walter Hauser

ur. 1986, kończy 39 lat

Jere Burns
Jere Burns

ur. 1954, kończy 71 lat

Elzbieta Jedrzejewska
Elzbieta Jedrzejewska

ur. 1968, kończy 57 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-
Spoilery

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 302-307. Co się wydarzy?

3
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

4

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

5

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 724-728. Co się wydarzy?

6

Królowa przetrwania 3: uczestniczki. To one pojadą razem do dżungli

7

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

8

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

9

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 965-966. Co się wydarzy?

10

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV