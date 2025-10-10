placeholder
Możecie już sprawdzić następcę HOMM3 za darmo! Demo Heroes of Might and Magic: Olden Era zadebiutowało

Ubisoft przygotował sporo niespodzianek dla fanów Heroes of Might and Magic. Wśród nich znalazło się między innymi demo Olden Era, czyli nowej odsłony, która w przyszłym roku ma zadebiutować we wczesnym dostępie.
Paweł Krzystyniak
Heroes of Might and Magic: Olden Era fot. Ubisoft
9 października odbyła się transmisja z okazji 30. rocznicy marki Heroes of Might and Magic. Ubisoft przygotował z tej okazji szereg niespodzianek dla graczy, a jedną z nich było udostępnienie wersji demo Heroes of Might and Magic: Olden Era – produkcji, która już na etapie zapowiedzi przedpremierowych została okrzyknięta duchowym następcą kultowego HoMM III.

Demo gry jest już dostępne do pobrania na platformie Steam. Zawiera ono cztery grywalne frakcje (w tym nową – Schism), a także samouczek, trzy tryby rozgrywki, liczne szablony map oraz tryb areny umożliwiający szybkie potyczki. Wszystko to, w połączeniu z brakiem limitu czasu gry, może zaoferować fanom naprawdę sporo zabawy – jak na wersję demonstracyjną. Na premierę Heroes of Might & Magic: Olden Era trzeba będzie jednak jeszcze poczekać, ponieważ jej debiut w ramach wczesnego dostępu planowany jest dopiero na 2026 rok, a dokładnej daty jeszcze nie podano.

Podczas wydarzenia nie zabrakło również innych ogłoszeń. Zapowiedziano między innymi kolekcję fortepianową Heroes of Might and Magic III autorstwa Paula Anthony’ego Romero, a także ujawniono, że już 11 października zadebiutuje film dokumentalny Legacy of Heroes, przedstawiający historię serii z perspektywy fanów i twórców. Nieco później, 24 października, na oficjalnym kanale Ubisoftu w serwisie YouTube będzie można obejrzeć i posłuchać koncertu Heroes Orchestra. Natomiast 25 listopada do sprzedaży trafi retrospektywna książka Heroes of Might and Magic: 30th Anniversary Retrospective autorstwa Neala Hallforda.

Listę ogłoszeń domykają te związane z grami – zarówno komputerowymi, jak i planszowymi. W usługach PC Game Pass oraz Xbox Game Pass Ultimate zadebiutowały dwie klasyczne odsłony serii: Heroes of Might and Magic II: Gold Edition oraz Heroes of Might and Magic III: Complete Edition. Z kolei gra planszowa Heroes of Might and Magic III doczeka się trzech nowych rozszerzeń.

