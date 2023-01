Hideo Kojima wystąpił w serialu. Znany twórca gier zaliczył cameo w produkcji Netflixa

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. youtube.com

Hideo Kojima to legendarny japoński twórca gier, który odpowiada między innymi za popularną serię Metal Gear Solid. Obecnie pracuje on wraz ze swoim zespołem nad Death Stranding 2, kontynuacją produkcji z 2019 roku. To jednak nie przeszkodziło mu w zaliczeniu cameo w niedawnym serialu Netflixa zatytułowanym Kowbojka z Kopenhagi, za który odpowiada Nicolas Winding Refn.

Kojima pojawił się w finałowym odcinku pierwszego sezonu (jak na razie nie ujawniono czy produkcja będzie kontynuowana). Jeśli jeszcze nie oglądaliście tej produkcji, to ostrzegamy przed potencjalnymi spoilerami w poniższym wideo.

Kowbojka z Kopenhagi - scena, w której wystąpił Hideo Kojima

Co ciekawe, Hideo Kojima i Nicolas Winding Refn mieli okazję współpracować już wcześniej. Duński reżyser, producent i scenarzysta wystąpił w Death Stranding, gdzie wcielił się w postać Heartmana. Kojima również pojawiał się w różnych produkcjach, można było zobaczyć go między innymi w Cyberpunk 2077 autorstwa polskiego studia CD Projekt RED.