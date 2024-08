Hiroyuki Sanada o 2. sezonie Szoguna. Zdradza ciekawostkę

materiały prasowe

Hiroyuki Sanada nie tylko jest gwiazdą Szoguna, która powróci do swojej roli w drugim sezonie, ale jest także aktywnym producentem, który miał gigantyczny wpływ na jakość pierwszej serii. Dlatego dziennikarz Variety słusznie zapytał go, co wie o drugim sezonie.

Hiroyuki Sanada o Szogunie

Sanada potwierdza, że grupa scenarzystów pracuje wytrwale nad scenariuszami, ale jeszcze nie dostał do przeczytania pierwszego szkicu, bo nie jest jeszcze gotowy. Przyznaje, że dla niego drugi sezon to niekończące się możliwości. Jego zdaniem twórcy wiele nauczyli się z książki Clavella, która była podstawą pierwszego sezonu.

- Nie mamy już książki, więc jest w tym wiele swobody. Mam nadzieję, że nasi scenarzyści skorzystają z tego, jednocześnie szanując to, co dała nam powieść.

Aktor dodał,, że połowa obsady, którą znamy z pierwszego sezonu powróci na ekranie, a połowa to będą nowe postacie. Przypomnijmy, że książka Clavella była inspirowana prawdziwymi historycznymi postaciami i wydarzeniami, więc twórcy mogą podobnie kontynuować historię, opierając się na faktach.

Sanada dodał, że chciałby rozszerzyć swoje aktorskie portfolio i ma nadzieję, że dostanie role w komedii lub komedii romantycznej. Nie pogardziłby też musicalem.