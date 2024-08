Jaki MCU ma plan na Doktora Dooma? Nowa teoria wskazuje na powiązanie z Kangiem

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Panel Marvel Studios podczas San Diego Comic-Con 2024 zaskoczył wszystkich fanów i nie tylko. MCU ostatnio było w sporych tarapatach. Kolejne produkcje zbierały średnie oceny od widzów i krytyków, nie zarabiały też zbyt wiele. Zmieniło się to za sprawą Deadpool & Wolverine, ale wcześniej była posucha. Studio miało też wiele problemów z Jonathanem Majorsem, którego sprawa sądowa podkopała wiele z planów Kevina Feige. W końcu kolejna część Avengers miała mieć podtytuł: Kang Dynasty. To zostało jednak zmienione na Avengers: Doomsday, a głównym złoczyńcą ma być właśnie Doktor Doom grany przez Roberta Downey Jr. Co to może oznaczać dla MCU? Jest teoria.

Avengers: Doomsday - jak film łączy się z planem na Kanga?

Bardzo możliwe, że MCU będzie się trzymało po części oryginalnego planu z Kangiem, ale zamieni go na Dooma. Można było się domyślić, że planem na filmy o Avengers było to, żeby armia Kangów i jego różnych wariantów zaatakowała linie czasowe, co herosi musieliby powstrzymać. Tak prawdopodobnie się nie stanie, ale fani upatrują podobieństwa w tym jak zapowiedziano Roberta Downey Jr. na scenie. Nie wyszedł on sam, ale w towarzystwie wielu innych "Doomów", z których wyłonił się po czasie jako ten główny. Możliwe, że to tylko element show, ale nie można wykluczyć, że Avengers zmierzą się z wariantami nie Kanga, ale Doktora Dooma. To nie jest komiksowa nowość, ponieważ występowało takie zjawisko już przedtem. Np. Parliament of Doom, Army of Dooms.

Istnieje też prawdopodobieństwo, że MCU skusi się na powiązania Dooma z Iron Manem. W końcu dla większości publiczności Doom będzie się jawić jako "zły Iron Man". Bardzo możliwe, że studio zdecyduje się pójść w tym kierunku.

