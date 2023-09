Historia Śródziemia po raz trzeci. Znamy datę premiery kolejnego tomu

Zysk i S-ka

Historia Śródziemia to dwunastotomowy cykl książek, będący zbiorem tekstów J.R.R. Tolkiena, wraz z gruntowną analizą jego syna, Christophera Tolkiena i pod jego redakcją.

Fani twórczości Tolkiena przez lata czekali na wydanie tego opracowania w Polsce w całości. Teraz ten projekt realizuje wydawnictwo Zysk i S-ka. Do tej pory ukazały się Księga zaginionych opowieści. Część 1 i Księga zaginionych opowieści. Część 2, a teraz poznaliśmy szczegóły wydania kolejnej, trzeciej już części Historii Śródziemia. Książka będzie nosiła tytuł Ballady Beleriandu i trafi do sprzedaży 17 października.

Ballady Beleriandu - okładka i opis książki

Źródło: Zysk i S-ka

Historia Śródziemia to najbardziej oczekiwany przez fanów na całym świecie (w całości ukazała się tylko po angielsku, wybrane tomy natomiast opublikowano po polsku, francusku, niemiecku, szwedzku, hiszpańsku, węgiersku i rosyjsku) dwunastotomowy cykl książek wydanych przez Christophera Tolkiena na podstawie zapisków i notatek, które pozostawił jego ojciec.

Trzeci tom Historii Śródziemia zawiera wczesne mity i legendy, które w efekcie złożyły się na powstanie epickiej opowieści Tolkiena o wojnie – Silmarillionu. Niniejszy tom daje nam wyjątkową okazję do spojrzenia na tworzenie mitologii Śródziemia poprzez napisane wierszem dwie najważniejsze opowieści z tego świata – historie Túrina i Lúthien. Pierwszy z tych poematów to niepublikowana wcześniej Ballada o dzieciach Húrina, przedstawiająca w imponującej skali tragedię Túrina Turambara. Drugi to poruszająca Ballada o Leithian, główne źródło opowieści o Berenie i Lúthien w Silmarillionie, opisująca wyprawę po Silmaril i spotkanie z Morgothem w jego podziemnej fortecy. Dzięki umieszczeniu obok siebie dwóch najważniejszych opowieści z tego świata – o Túrinie, bohaterze żyjącym w cieniu rodzinnej klątwy, oraz o Lúthien, elfickiej księżniczce, której miłość do śmiertelnika została odzwierciedlona wiele wieków później w miłości Arweny i Aragorna – Ballady Beleriandu rzucają nowe światło na twórczość Tolkiena.