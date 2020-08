Hitman 3 - darmowa aktualizacja do wersji PS5 i Xbox Series X tylko w wersji cyfrowej

IO Interactive

Ruszyły pre-ordery na grę Hitman 3 i od razu zapowiedziano, jakie plany wobec niej i nadchodzących konsol ma studio. Kupując ten tytuł w wersji na obecną generację konsol będzie można liczyć na darmową aktualizację na PS5 i Xbox Series X, ale w oficjalnym opisie wspomina się tylko o wersji cyfrowej, co może być dla wielu zaskoczeniem. Warto jednak zaznaczyć, że na ten moment nie wiadomo jednak czy gra w ogóle zostanie wydana w pudełkach - jeśli jednak taki się stanie, to gracze na nowej generacji prawdopodobnie nie będą mogli liczyć na upgrade, a jedynie na zabawę we wstecznej kompatybilności.

Twórcy wyjaśniają, jak to będzie działało:

Jeśli kupicie cyfrową wersją Hitmana 3 na PlayStation 4 za pośrednictwem PlayStation Store, to jak tylko pojawi się wersja dla PS5 będziecie ją mogli pobrać za darmo. Na Xbox One Hitman 3 wykorzysta Smart Delivery, dzięki czemu zagracie i na Xbox One, i na Xbox Series X.

Premiera gry 20 stycznia przyszłego roku. Tytuł trafi na Google Stadia, PC (Epic Games Store), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X.