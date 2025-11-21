placeholder
Nietypowy crossover w Hitman: World of Assassination. Do gry trafi... Eminem

Niebawem w grze Hitman: World of Assassination zadebiutuje nowa, specjalna misja nazwana Eminem vs. Slim Shady.
Michał Czubak
W tym wydarzeniu gracz wcieli się w rolę Agenta 47, który na zlecenie samego Eminema musi wyeliminować jego mroczne alter ego — Slim Shady’ego. Akcja rozgrywa się w surrealistycznym, medycznym ośrodku w Hokkaido, przekształconym w chaotyczne sanatorium Popsomp Hills Asylum. Gracze będą musieli wytropić i zlikwidować Slim Shady’ego, przemierzając różne obszary, takie jak studio nagraniowe czy sala treningowa, w której cel dokonuje psychodelicznych występów i manipuluje personelem placówki.

Misja w Hitman: World of Assassination nawiązuje do albumu Eminema The Death of Slim Shady (Coup de Grâce) i symbolizuje jego próbę definitywnego pożegnania się ze swoim alter ego. W oficjalnym oświadczeniu raper przyznał, że mimo wielokrotnych prób Slim Shady wciąż powraca, dlatego tym razem zdecydował się zatrudnić profesjonalistę — Agenta 47 — by zakończył tę historię raz na zawsze.

W misji nie brakuje licznych odniesień do twórczości Eminema, takich jak scena z zatrutym daniem Mom’s Spaghetti czy performance do utworu Houdini. Wraz z misją pojawi się także zestaw dodatków do gry, w tym nowy strój oraz elementy dekoracyjne, dostępne przez cały okres jej trwania.

Misja będzie dostępna przez ograniczony czas — od 1 do 31 grudnia.

Źródło: YouTube.com

