fot. WBIE

Reklama

Z gier rozdawanych na Epic Games Store na przestrzeni ostatnich lat można było zbudować pokaźną bibliotekę. Teraz gracze mogą skorzystać z naprawdę atrakcyjnej promocji i odebrać Hogwarts Legacy za darmo. Oferta jest ograniczona czasowo — możecie skorzystać z niej do 18 grudnia, do godziny 16:59. Po przypisaniu gry do konta pozostanie ona w waszej bibliotece na stałe.

Dziedzictwo Hogwartu zadebiutowało 10 lutego 2023 roku na PC oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X|S, a później trafiło także na PS4, Xbox One oraz Nintendo Switch 1 i 2. Akcję tej produkcji osadzono w świecie znanym z franczyzy Wizarding World. Gracze wcielają się w wykreowanego przez siebie ucznia Szkoły Magii i Czarodziejstwa w Hogwarcie, uczą się zaklęć, biorą udział w zajęciach, a jednocześnie starają się rozwiązać zagadkę potężnej, starożytnej magii. Produkcja przygotowana przez studio Avalanche Software okazała się hitem sprzedażowym i zebrała wysokie oceny w branżowych mediach — jej średnia w serwisie OpenCritic wynosi 84/100 na podstawie 175 opinii krytyków.

Hogwarts Legacy - ukryte pomieszczenia, easter-eggi i ciekawostki

Sprawdźcie też naszą galerię, w której możecie zapoznać się z easter eggami i innymi smaczkami przygotowanymi przez twórców gry.