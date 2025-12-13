Epic Games Store rozdaje kolejny hit! Hogwarts Legacy na PC za darmo
Jeśli nie mieliście jeszcze okazji zagrać w Hogwarts Legacy, to pojawiła się doskonała okazja do nadrobienia zaległości. Ta świetnie oceniana produkcja z 2023 roku jest obecnie dostępna zupełnie za darmo!
Z gier rozdawanych na Epic Games Store na przestrzeni ostatnich lat można było zbudować pokaźną bibliotekę. Teraz gracze mogą skorzystać z naprawdę atrakcyjnej promocji i odebrać Hogwarts Legacy za darmo. Oferta jest ograniczona czasowo — możecie skorzystać z niej do 18 grudnia, do godziny 16:59. Po przypisaniu gry do konta pozostanie ona w waszej bibliotece na stałe.
Dziedzictwo Hogwartu zadebiutowało 10 lutego 2023 roku na PC oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X|S, a później trafiło także na PS4, Xbox One oraz Nintendo Switch 1 i 2. Akcję tej produkcji osadzono w świecie znanym z franczyzy Wizarding World. Gracze wcielają się w wykreowanego przez siebie ucznia Szkoły Magii i Czarodziejstwa w Hogwarcie, uczą się zaklęć, biorą udział w zajęciach, a jednocześnie starają się rozwiązać zagadkę potężnej, starożytnej magii. Produkcja przygotowana przez studio Avalanche Software okazała się hitem sprzedażowym i zebrała wysokie oceny w branżowych mediach — jej średnia w serwisie OpenCritic wynosi 84/100 na podstawie 175 opinii krytyków.
Hogwarts Legacy - ukryte pomieszczenia, easter-eggi i ciekawostki
Sprawdźcie też naszą galerię, w której możecie zapoznać się z easter eggami i innymi smaczkami przygotowanymi przez twórców gry.
Źródło: Epic Games Store
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
08
gru
Surowa młodość
09
gru
Kuba i Alaska
09
gru
Jeśli dzisiaj umrę
09
gru
Szósta dzielnica
09
gru
W służbie dialogu
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1967, kończy 58 lat
ur. 1957, kończy 68 lat
ur. 1967, kończy 58 lat
ur. 1989, kończy 36 lat
ur. 1986, kończy 39 lat