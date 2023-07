Nie tylko Call of Duty. Homelander grywalną postacią w Mortal Kombat 1

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Fot. Materiały prasowe

Homelander szturmuje gry wideo. Postać z serialu The Boys zadebiutuje w Call of Duty, o czym pisaliśmy zresztą na łamach naEKRANIE.pl, a teraz zdaje się, że potwierdzono jej obecność w nadchodzącej bijatyce. Potwierdzono to na oficjalnym koncie TikTok W odpowiedzi na pytanie fana, czy Homelander będzie w grze CoD i być może w MK, konto Vought International Studios odpisało: "MK potwierdzone".

Mortal Kombat 1 - postacie

Reszta dodatkowych postaci z DLC do Mortal Kombat 1 wydaje się być znana, gdyż ujawniona została wcześniej przez włoski oddział Amazonu. Według tej listy dodatkowe postaci do gry to m.in. Quan Chi, Omni-Man, Ermac, Takeda, Peacemaker oraz wspomniany właśnie Homelander.

Mortal Kombat 1 dostępna na rynku będzie od 19 września. Gracze, którzy zakupią edycję Premium lub Kollector's Edition Mortal Kombat 1, uzyskają wcześniejszy dostęp do gry - już od 14 września. Obie te edycje gry obejmują również Kombat Pack, który umożliwia wcześniejszy dostęp do sześciu nowych grywalnych postaci.