Mortal Kombat 1 z zaskakującymi gościnnymi występami. W grze mają pojawić się m.in. postacie z Suicide Squad i The Boys

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. WBIE

Chociaż nie została jeszcze ujawniona pełna lista bohaterów w Mortal Kombat 1, to do sieci, za sprawą włoskiego oddziału Amazonu, już teraz wyciekł spis bohaterów, którzy mają trafić do tej produkcji w popremierowej zawartości w ramach Kombat Pack. Wśród nich znajdą się między innymi Quan Chi, Takeda oraz Ermac, ale nie zabraknie również gościnnych występów, które bez wątpienia zainteresują fanów popkultury.

Z opisu dowiadujemy się, że w Mortal Kombat 1 mają pojawić się Homelander z The Boys, Peacemaker z Legionu samobójców oraz Omni Man z Niezwyciężonego. Warto również przypomnieć, że we wcześniejszych plotkach i przeciekach pojawiała się także postać Conana Barbarzyńcy, a oficjalnie potwierdzono, że jedna ze skórek sprawi, że Johnny Cage będzie mógł wyglądać jak Jean-Claude Van Damme.

Mortal Kombat 1 - premiera gry została zaplanowana na 19 września 2023 roku. Produkcja zmierza na PC oraz konsole PlayStation 5, Xbox Series S/X i Nintendo Switch.