Serial Horizon Zero Dawn zostanie skasowany? Netflix reaguje na oskarżenia wobec twórcy

W ubiegłym tygodniu na łamach Rolling Stone pojawił się artykuł ujawniający toksyczne zachowanie Steve’a Blackmana podczas prac nad The Umbrella Academy. Dwunastu pracowników potwierdziło, że showrunner serialu niewłaściwie zachowywał się na planie, znęcając się nad członkami ekipy, dyskryminując ich, czy stosując różne techniki manipulacyjne. Blackman kategorycznie zaprzeczył tym doniesieniom, ale Netflix miał już zrezygnować z tworzonych przez niego seriali.

Horizon Zero Dawn - serial na podstawie serii gier z PlayStation skasowany?

Dziennikarka Cheyenne Roundtree z Rolling Stone podała, że Horizon Zero Dawn oraz Orbital nie są już realizowane. Pierwsza z produkcji tworzona była wraz z Sony Television i nie wiadomo, czy japońska korporacja zdecyduje się kontynuować współpracę z Netflixem, rozpoczynając pracę nad ekranizacją przygód Aloy z nowymi twórcami, czy też przekaże ten projekt innej platformie. Przypomnijmy, że Sony miało już okazję współpracować z HBO przy The Last of Us, platformą Peacock przy Twisted Metal, a obecnie pracują wraz z Amazonem nad aktorskim God of War.

Ostatnią produkcją Steve’a Blackmana tworzoną dla Netflixa będzie więc czwarty sezon The Umbrella Academy. Nowe odcinki trafią na platformę już 8 sierpnia.