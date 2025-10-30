Najlepsze horrory XXI wieku: polski film i Marvel wśród halloweenowych polecajek

materiały prasowe

Zbliża się Halloween - nadszedł więc czas na dreszcz emocji przed ekranem. Nie ma żadnego przypadku w tym, że dwa uznane serwisy, Slant Magazine i World of Reel, opublikowały na swoich stronach rankingi najlepszych horrorów XXI wieku. Oba zestawienia udowadniają, że kino grozy wciąż potrafi zaskakiwać różnorodnością. Na listach znajdziemy cenione klasyki czy współczesne reinterpretacje kultowych dzieł, ale i produkcje, które wymykają się prostym klasyfikacjom gatunkowym.

Krytycy Slant docenili nie tylko kino amerykańskie, ale również mniej oczywiste filmy z innych państw. Jeden z nich pochodzi z Polski i zdobył szczególne uznanie za atmosferę i niepokojący klimat, łącząc elementy tradycji z nowoczesnym językiem filmowym. To dowód, że nasz rodzimy horror może konkurować z najlepszymi na świecie. Polski reprezentant pojawia się na 35. miejscu - nieco wyżej znajdzie z kolei ekranową historię opartą na komiksie Marvela.

Ranking horrorów XXI wieku. Polski film i Marvel na liście magazynu Slant

50. Mów do mnie! (2022) Zobacz więcej

Kilka z powyższych tytułów pojawia się również w zestawieniu przygotowanym przez World of Reel. Dziennikarze portalu zdecydowali się odejść od szeregowania miejsc, przedstawiając filmy w kolejności chronologicznej. Ostatnim z nich jest więc tegoroczny hit, Zniknięcia, który zadebiutował już na platformie HBO Max. Tak, znajdziecie tu też fenomenalną Substancję.

Najlepsze horrory XXI wieku wg World of Reel. 18 wybitnych tytułów kina grozy