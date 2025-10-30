Reklama
Najlepsze horrory XXI wieku: polski film i Marvel wśród halloweenowych polecajek

Wybrano najlepsze horrory XXI wieku. Dwa cenione serwisy tuż przed Halloween opublikowały swoje rankingi najwybitniejszych dzieł kina grozy ostatnich 25 lat. Na jednej z list pojawia się polski film; co ciekawe, możemy tam również znaleźć produkcję opartą na komiksach Marvela.
Piotr Piskozub
ranking 
horror marvel najlepsze filmy demon
Kadr z filmu Midsommar. W biały dzień materiały prasowe
Zbliża się Halloween - nadszedł więc czas na dreszcz emocji przed ekranem. Nie ma żadnego przypadku w tym, że dwa uznane serwisy, Slant Magazine i World of Reel, opublikowały na swoich stronach rankingi najlepszych horrorów XXI wieku. Oba zestawienia udowadniają, że kino grozy wciąż potrafi zaskakiwać różnorodnością. Na listach znajdziemy cenione klasyki czy współczesne reinterpretacje kultowych dzieł, ale i produkcje, które wymykają się prostym klasyfikacjom gatunkowym.

Krytycy Slant docenili nie tylko kino amerykańskie, ale również mniej oczywiste filmy z innych państw. Jeden z nich pochodzi z Polski i zdobył szczególne uznanie za atmosferę i niepokojący klimat, łącząc elementy tradycji z nowoczesnym językiem filmowym. To dowód, że nasz rodzimy horror może konkurować z najlepszymi na świecie. Polski reprezentant pojawia się na 35. miejscu - nieco wyżej znajdzie z kolei ekranową historię opartą na komiksie Marvela.

Ranking horrorów XXI wieku. Polski film i Marvel na liście magazynu Slant

50. Mów do mnie! (2022)

50. Mów do mnie! (2022)
fot. materiały prasowe
Kilka z powyższych tytułów pojawia się również w zestawieniu przygotowanym przez World of Reel. Dziennikarze portalu zdecydowali się odejść od szeregowania miejsc, przedstawiając filmy w kolejności chronologicznej. Ostatnim z nich jest więc tegoroczny hit, Zniknięcia, który zadebiutował już na platformie HBO Max. Tak, znajdziecie tu też fenomenalną Substancję

Najlepsze horrory XXI wieku wg World of Reel. 18 wybitnych tytułów kina grozy

Puls (2001)

Puls (2001)
fot. materiały prasowe
Źródło: Slant Magazine/World of Reel

Piotr Piskozub
ranking 
horror marvel najlepsze filmy demon
