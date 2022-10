Najstraszniejsze horrory wszechczasów - oto ranking krytyków The Hollywood Reporter

fot. materiały prasowe

Wielkimi krokami zbliża się Halloween. A to święto od zawsze związane jest z horrorem, który stanowi najpopularniejszy gatunek filmowy na tę okazję. Wynika to z tego, że to jedyny taki wieczór, gdzie ekranowa groza i strach są wręcz wskazane, jeśli chce się świętować Halloween w postaci zorganizowania nocy filmowej. To sprawia również, że wszelkie popularne portale prześcigają się w zestawieniach najstraszniejszych horrorów wszechczasów. Najnowszy z nich stworzyli krytycy prestiżowego serwisu The Hollywood Reporter, który zajmuje się tematyką kulturową.

Poniżej możecie sprawdzić, jakie produkcje dziennikarze THR wybrali do swojego rankingu. W zestawieniu znajdziecie zarówno produkcje, które straszą przeraźliwymi jumpscare'ami, jak i takie, w których groza polega bardziej na aurze tajemnicy i domysłach odbiorcy. Zapraszamy do lektury.

Najstraszniejsze horrory wszechczasów według THR