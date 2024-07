Horyzont: Rozdział 2 zadebiutuje na Festiwalu Filmowym w Wenecji. Kevin Costner ratuje swój film

Fot. Materiały prasowe

Reklama

Horyzont to jeden z najambitniejszych projektów, w których miał okazję uczestniczyć Kevin Costner. Aktor wydał dziesiątki milionów dolarów, aby zrealizować swoją wymarzoną produkcję, która została podzielona na dwie części, a kolejne dwie miały powstać w przypadku sukcesu obu filmów. Jednak Horyzont: Rozdział 1 nie przyciągnął do kin zbyt wielu osób i produkcja zarobiła jedynie 33,2 mln dolarów na całym świecie. Chociaż druga część została wycofana z harmonogramu premier, to Costner nie zamierza rezygnować ze swojego dzieła i będzie je promował na tegorocznej edycji Festiwalu Filmowego w Wenecji.

Horyzont: Rozdział 2 - oficjalna premiera na Festiwalu Filmowym w Wenecji

Horyzont: Rozdział 2 miał pojawić się w kinach 16 sierpnia 2024 roku, ale na swój pierwszy oficjalny pokaz film będzie musiał poczekać do 7 września, kiedy to zostanie wyświetlony na festiwalu w Wenecji w sekcji pozakonkursowej. Warto przypomnieć, że pierwsza część otrzymała swoją światową premierę na tegorocznym Festiwalu Filmowym w Cannes.

W oświadczeniu Costner przyznał, że jego marzeniem od zawsze było pokazanie tego filmu w Wenecji:

Moim marzeniem zawsze było pokazanie Horyzont: Rozdział 2 na Festiwalu Filmowym w Wenecji. Fakt, że teraz zdecydowali się pokazać pierwszą część tego samego dnia, a następnie światową premierę drugiego rozdziału, pokazuje nie tylko ich wiarę we współpracę obu filmów, ale także wsparcie dla wizji reżysera.

Reżyser dodał:

Jestem wdzięczny [dyrektorowi Festiwalu Filmowego w Wenecji] Alberto Barberze za jego odwagę i przywództwo, które przyczyniły się do podjęcia tej filmowej podróży. Z wdzięcznością i podekscytowaniem wracam na Festiwal Filmowy w Wenecji. Niech żyją filmy i ci, którzy chcą ich bronić.