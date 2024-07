Premiera filmu Horyzont: Rozdział 2 skasowana. Znamy powody

materiały prasowe

Territory Pictures Kevina Costnera i ich dystrybucyjny partner Lew Line Cinema podjęli decyzję o skasowaniu sierpniowej premiery filmu Horizon: An American Saga - Chapter 2 w Ameryce Północnej.. Film miał zawitać do kin w USA oraz na świecie 16 sierpnia 2024 roku. Tytuł nie został całkowicie wycofany z planów na kinową dystrybucję, ale premiera odbędzie się dużo później. Sytuacja dotyczy globalnej dystrybucji Horyzontu 2, więc także Polski.

Horyzont. Rozdział 2 - premiera skasowana

Powodem decyzji jest rozczarowujący wynik pierwszej części (na ten moment 25,2 mln dolarów), więc plan jest taki, by dać czas, aby widzowie w USA odkryli Horyzont i się z nim zaznajomili, co ma potem przełożyć się na lepszy wynik sequela.

Aby to osiągnąć, chcą wprowadzić Horyzont. Rozdział 1 już 16 lipca do platform PVOD, czyli tych, w których płaci się za dostęp do cyfrowej wersji filmu. Na ten moment ta data dotyczy tylko Ameryki Północnej, a premiera w Polsce nie została potwierdzona. W oświadczeniu rzecznika New Line czytamy, że jakiś czas później film trafi do platformy Max. Data jednak nie została ujawniona.

Territory Pictures opublikowało oświadczenie:

- Reakcja widowni na Horyzont i entuzjazm wobec zobaczenia dalszej części w Horyzoncie 2, to coś bardzo zadowalającego. Kevin zrobił ten film dla ludzi, którzy kochają kino i chcą wybrać się w podróż.

New Line należący do Warnera dystrybuuje tylko w Ameryce Północnej. Prawa do Horyzontu w rynkach zagranicznych zostały sprzedane indywidualnie. Kevin Costner, czyli reżyser i gwiazda tej produkcji, jest w trakcie zdjęć do trzeciego rozdziału, a w planach ma cztery.

Rozdział 2 jest gotowy, bo był kręcony wraz z pierwszym. Chociaż wiele portali zagranicznych twierdzi, że Horyzont ma budżet 100 mln dolarów, Deadline i inni zwracają uwagę, że to kwota produkcji pierwszych dwóch filmów.