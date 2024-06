Hostel jako serial. Jeden z najlepszych aktorów w głównej roli

Showtime

Oficjalnie ogłoszono, że powstaje serial Hostel. Dwukrotnie nominowany do Oscara Paul Giamatti podpisał kontrakt na zagranie głównej roli. Ma być to współczesna adaptacja franczyzy, która zarazem ma być kompletnie wymyślona na nowo. Groza i niebezpieczeństwa tytułowego hostelu to coś, czego najpewniej możemy oczekiwać.

Hostel jako serial

Eli Roth i Chris Briggs napiszą scenariusz. A Roth, który stał za kamerą pierwszych filmów, wyreżyseruje serial. Roth, Briggs oraz Mike Fleiss będą producentami.

Nie wyjawiono żadnych szczegółów fabuły poza faktem, że Giamatti gra kluczową rolę. Co ciekawe, aktor oraz Eli Roth poznali się, gdy ten drugi kręcił Hostel w Pradze. Wówczas Giamatti w tym samym miejscu pracował nad filmem Iluzjonista. Wtedy rozmawiali o tym, by Giamatti pojawił się na chwilę w filmie i kogoś zabił, ale nie wyszło.

Przypomnijmy, że Roth wyreżyserował dwie pierwsze części. Hostel zebrał 82 mln dolarów w box office, a sequel tylko 36 mln dolarów. Potem inni twórcy zrobili Hostel 3 jako tanią kontynuację wydaną tylko na DVD.

Serial nie ma jeszcze powiązanej platformy streamingowej.