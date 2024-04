Hotel Cocaine - zwiastun kryminalnego serialu od twórcy Narcos. Kokaina, pieniądze i prestiż

fot. MGM+

Reklama

Hotel Cocaine to nowy serial od amerykańskiej stacji MGM+, który opowie historię Romana Compte, kubańskiego emigranta, agenta CIA i szefa Hotelu Mutiny, czyli prestiżowego epicentrum sceny kokainowej w Miami przełomu lat 70. i 80.

W głównych rolach występują Danny Pino (Dowody zbrodni), Michael Chiklis (Świat gliniarzy), Mark Feuerstein, Yul Vazquez (Rozdzielenie), Tania Watson, Corina Bradley i Laura Gordon. W obsadzie są również Don Mike, Pedro Giunti, Lola Claire i Candy Santana. Gościnne występy zaliczą Matthew Del Negro, Victor Oliveira, Robert Beck, Sam Robards, Mayra Hermosillo, Juan Pablo Raba, Erniel Baez, Nick Barkla, Cale Ambrozic, Camila Valero i Maggie Lacey.

W sieci pojawił się teaser tego kryminalnego thrillera. Premiera jest zaplanowana na 16 czerwca w stacji MGM+. Nowe odcinki będą emitowane co tydzień, aż do finału 4 sierpnia.

Hotel Cocaine - teaser

https://twitter.com/mgmplus/status/1775569122698383808

Hotel Cocaine - zdjęcia

Hotel Cocaine

Twórcą Hotel Cocaine jest Chris Brancato, twórca i scenarzysta m.in. Narcos i Ojca chrzestnego Harlemu. Pełni też rolę producenta wykonawczego i showrunnera. Pierwszy odcinek wyreżyserował Guillermo Navarro (Narcos).

Czym zasłynął Hotel Mutiny?

Był to luksusowy hotel w Miami na Florydzie, który był ulubionym miejscem spotkań bogatych i sławnych ludzi w latach 70. i 80. Pojawili się tam m.in. Fleetwood Mac, Led Zeppelin i Crosby & Nash (napisali nawet piosenkę pt. Mutiny). Jednak to miejsce zasłynęło, dzięki innej klienteli — "kokainowym kowbojom" z Miami z czasów, gdy w mieście szerzył się handel narkotykami. Hotel okres swojej świetności ma dawno za sobą. Został odnowiony w latach 90. i jest otwarty do dziś, choć nie cieszy się już tak wielkim prestiżem jak kiedyś.