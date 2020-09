Gra o tron - premiera serialu House of the Dragon przewidziana na 2022 rok

fot. materiały prasowe

House of the Dragon to zapowiedziany serial produkcji HBO, który stanowić będzie prequel Gry o tron. Jak ostatnio wyjawił prezes HBO, Casey Bloys, z premierą show twórcy i producent niezmiennie celują w rok 2022. Na razie nie wiadomo jednak jeszcze, kto wcieli się w główne role. Casey Bloys potwierdził natomiast medialne doniesienia co do tego, że trwają kastingi do serialu. Nie wyjawił za to, na jakim są etapie.

Czego możemy spodziewać się po fabule House of the Dragon? Akcja serii rozgrywać będzie się 300 lat przed wydarzeniami ukazanymi w Grze o tron. Nadchodzący serial opowie historię rodu Targarynów: ich sukcesów oraz tragicznego końca.

Przypomnijmy, że sieć HBO zamówiła House of the Dragon jeszcze w 2019 roku. Na ten moment wiemy, że zapowiedziana produkcja będzie się składać z dziesięciu odcinków. Funkcję producentów wykonawczych objęli George R.R. Martin, Vince Gerardis, Ryan Condal a także Miguel Sapochnik. Ryan Condal oraz Miquel Sapochnik są także showrunnerami House of the Dragon.