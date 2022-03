How I Met Your Father - twórcy o zaskakujących gościnnych występach aktorów z Jak poznałem waszą matkę

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

How I Met Your Father jest sequelem komediowego sitcomu Jak poznałem waszą matkę, który opowiada o nowej grupie przyjaciół. Główna bohaterka o imieniu Sophie opowiada w przyszłości swojemu synowi, jak poznała jego ojca. W obsadzie znajdują się: Hilary Duff (Sophie), Christopher Lowell (Jesse), Francia Raisa (Valentina), Tom Ainsley (Charlie), Tien Tran (Ellen) i Suraj Sharma (Sid).

Fanów obu seriali zelektryzowały w ostatnich dwóch odcinkach 1. sezonu How I Met Your Father gościnne występy aktorów znanych z Jak poznałem waszą matkę. W 9. i 10. epizodzie pojawili się Kapitan (George Von Smoot) i Becky, w których ponownie wcielili się odpowiednio Kyle MacLachlan i Laura Bell Bundy. Ich wątek łączył się pośrednio z główną historią, ponieważ obie postacie nie spotkały się twarzą w twarz z głównymi bohaterami, ale miały one wpływ na los Sophie.

Twórcom zależało, żeby How I Met Your Father w 1. sezonie najpierw stanęło na własnych nogach, aby móc wprowadzać do historii znane postacie z Jak poznałem waszą matkę. Dlatego dopiero pod koniec serii widzowie zobaczyli cameo bohaterów znanych z oryginalnego serialu. Twórca produkcji, Isaac Aptaker, zdradził w wywiadzie, że nie było łatwo sprowadzić Kyle'a MacLachlana na plan.

Kyle MacLachlan był w Australii, ponieważ pracował nad innym projektem. A w przypadku COVID musieliśmy mieć w zanadrzu plan z nowym pomysłem na zamożną, towarzyską parę z Nowego Jorku. Pierwszym wyborem był oczywiście Kapitan. Gwiazdy nam sprzyjały i byliśmy w stanie sprowadzić go samolotem z powrotem do Los Angeles.

Twórca dodał, że MacLachlan od razu zgodził się na rolę, ale było trochę nerwów z tym, żeby pogodzić to z jego wieloma zobowiązaniami oraz sytuacją z koronawirusem. W rozmowie z Deadline stwierdził żartobliwie, że aktor jest najbardziej zapracowanym człowiekiem na świecie i ledwo udało się to wszystko zorganizować.

Isaac Aptaker powiedział też, że nie było łatwo utrzymać to cameo w tajemnicy. Pracownicy musieli się odciąć od mediów, a także trzeba było przeredagować scenariusz, który trafił tylko do ograniczonej liczby osób. Dodał, że nauczyli się tego od showrunnerów serialu Tacy jesteśmy.

Z kolei w finałowym odcinku pojawiła się Robin, w którą wcieliła się ponownie Cobie Smulders. Sophie spotkała ją w barze MacLaren, po tym jak przeżyła miłosne rozczarowanie. Bohaterka Jak poznałem waszą matkę dała jej kilka życiowych rad. Współtwórczyni How I Met Your Father, Elizabeth Berger, opowiedziała Deadline o tych wydarzeniach:

To był pomysł, który sobie założyliśmy bardzo wcześnie w tym sezonie. Podobało nam się, że Sophie porozmawia z Robin, a Robin przekaże jej trochę mądrości na temat miłości, życia i czasu. W oryginale oglądaliśmy Robin przechodzącą przez wiele własnych życiowych rozdziałów i mnóstwo wzlotów i upadków. A historia, którą opowiadaliśmy, wydawała się na tyle zwarta, aby sprowadzić ją z powrotem i pozwolić jej mówić o tych rzeczach. Ponadto jest to bardzo satysfakcjonujące dla fanów Jak poznałem waszą matkę mogąc zobaczyć ją w tej roli. Po prostu wydawało się, że to idealny sposób na wykorzystanie jej i byliśmy bardzo podekscytowani tym, że rzeczywiście mogliśmy to zrobić.

Nie wykluczone, że Robin jeszcze powróci w tym serialu w 2. sezonie, który dostał zielone światło od Hulu i będzie liczyć 20 odcinków (dwa razy więcej niż pierwsza seria). Bohaterka umówiła się na drinka za 20 lat z Sophie w tym samym miejscu, więc istnieje szansa, że zobaczymy scenę z Sophie z przyszłości, w którą wciela się Kim Cattrall, ponieważ Aptaker stwierdził w wywiadzie, że byłoby to świetne.

