Komedia Hoży doktorzy na początku XXI wieku cieszyła się sporą popularnością wśród widzów. Ten medyczny serial był emitowany w latach 2001-2010 i doczekał się 9 sezonów. Wielu fanów marzy o powrocie na ekran swoich ulubionych lekarzy, ale wciąż nie mogą się doczekać. Twórca sitcomu, Bill Lawrence, również myśli o powstaniu kolejnych serii i to całkiem na poważnie.

Powstanie kontynuacja sitcomu Hoży doktorzy?

W najnowszym wywiadzie dla LADbible twórca przyznał, że chce nakręcić kontynuację sitcomu. Podkreślił, że mówi to naprawdę szczerze.

Zdecydowanie to zrobimy, a to dlatego, że wszyscy lubimy spędzać ze sobą czas. Słuchajcie, nie ma wielkiego zapału do tego, ponieważ wszyscy odnieśli sukcesy. Czuję się, jakby ten serial był emitowany przez jakieś 72 lata, ale z drugiej strony, medycy są według mnie bardzo heroiczni w tych czasach.

W ostatnich latach Lawrence wspominał, że Hoży doktorzy mogliby powrócić w formie filmu. Teraz zmienił zdanie.

Nie chcę robić tego jako filmu, ale zdecydowanie jestem otwarty, aby tworzyć ten serial kilka lat. Nie tylko fajnie byłoby zobaczyć, gdzie teraz są postacie, które kiedyś kochałem, ale także zobaczyć, jak wyglądają młodzi lekarze w dzisiejszych czasach oraz dzieciaki, które by za nimi stały.

Twórca zdradził też, że nad kontynuacją będzie pracować w najbliższym czasie.

Myślę, że w ciągu najbliższych sześciu miesięcy lub coś koło tego wymyślimy, co chcemy zrobić. Wiesz, ja też jestem zajęty przez świetne rzeczy.

Lawrence'owi prawdopodobnie chodzi o zbliżającą się premierę serialu Małpi biznes, którego był producentem wykonawczym. Pracuje też nad nowym serialem dla HBO ze Stevem Carellem oraz komedią Unsettling, która jest w fazie produkcji.

