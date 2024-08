fot. Robert Pałka // Netflix

Bokser to polski film sportowy w reżyserii Mitji Okorna. W oficjalnym opisie Netflixa możemy przeczytać, że on marzy o byciu mistrzem świata, by móc dać jej wszystko. W jej oczach on zawsze był mistrzem. Oboje byli gotowi zaryzykować wszystko, by wyjechać na Zachód i zawalczyć o lepszą przyszłość, którą miała zapewnić im międzynarodowa kariera bokserska Jędrzeja. Starcie z życiem na emigracji okazuje się jedną z trudniejszych walk, jaka czeka na młodych na obczyźnie.

W Jędrzeja, obiecującego młodego pięściarza, wciela się Eryk Kulm. Z kolei w roli jego zdeterminowanej żony, Kasi, zobaczymy Adriannę Chlebicką. Ponadto w obsadzie są Eryk Lubos (wujek Jędrka), Adam Woronowicz (londyński promotor boksu), Waleria Gorobets (brytyjska dziennikarka), Magdalena Walach i Michał Żurawski. Mitja Okorn napisał scenariusz, nad którym pracował wspólnie z Lucasem Colemanem i Ivanem Bezmarevićem.

fot. Robert Pałka // Netflix

Eryk Kulm, który bardzo intensywnie przygotowywał się do roli, a pod okiem trenera ćwiczył techniki bokserskie, powiedział o filmie:

Bokser to historia o wielkich marzeniach, ale też o zderzeniu ich z rzeczywistością i przede wszystkim o słodko-gorzkiej cenie sukcesu.

Z kolei Adrianna Chlebicka zdradziła, że podczas gdy Jędrzej skupia się na walkach prowadzonych na ringu, Kasia, jego żona, toczy bitwę na innych polach – o rodzinę, ale też o siebie i swoje szczęście.

W sieci pojawił się zwiastun filmu Bokser. Premiera 11 września na Netflix.

Obawiając się powtórzenia błędów swojego ojca, obiecujący młody bokser, w którego rolę wciela się Eryk Kulm , ucieka z komunistycznej Polski, podążając za swoim marzeniem zostania największym pięściarzem w historii. Z żoną u swojego boku, mężczyzna szybko zdaje sobie sprawę, że walka o jego marzenie będzie trudniejsza, niż się spodziewał. Po miesiącach mierzenia się z niełatwym życiem emigranta, polski bokser zgadza się wziąć udział w ustawionym pojedynku, który zmieni jego życie na zawsze. [oficjalny opis Netfliksa]

Za produkcję odpowiedzialne jest Open Mind Production oraz producenci Maciej Kawulski i Tomasz Wardyn.