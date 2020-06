Hoży doktorzy - wybrane odcinki są usuwane z amerykańskiej platformy. Powód związany z rasizmem

fot. materiały promocyjne

Hoży doktorzy to serial lubiany na całym świecie i ciągle cieszący się popularnością. Amerykańscy widzowie jednak już nie będą mogli obejrzeć wszystkich odcinków. Platforma Hulu działająca na rynku amerykańskim podjęła decyzję o usunięciu trzech odcinków za tzw. blackface, czyli sytuację, w której biały aktor maluje sobie twarz i udaje stereotypową osobę czarnoskórą. Decyzja dotyczy tylko i wyłącznie rynku amerykańskiego.

Chodzi o odcinki zatytułowane: My Fifteen Seconds (3. sezon), My Jiggly Ball (5. sezon) i My Chopped Liver (5. sezon). W nich też J.D. (Zach Braff) i Sarah Chalke (Elliot) mieli na sobie tzw. blackface.

fot. materiały prasowe

Podobna sytuacja dotyczyła w czerwcu 2020 roku serialu Rockefeller Plaza 30. Wówczas na Twitterze amerykańscy widzowie domagali się, aby taką samą decyzję podjęto właśnie z serialem Hoży doktorzy. Bill Lawrence, twórca tej komedii, odpowiedział im, że się z nimi zgadza i sprawa jest w toku. 25 czerwca mamy jej efekt.