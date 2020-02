HTC wypuści nowe modele Vive Cosmos dla miłośników VR

HTC zaplanowało szeroko zakrojone działania związane z popularyzacją technologii VR. Na rynku pojawią się nowe urządzenia z linii Cosmos oraz nakładki, które pozwolą udoskonalić zestawy VR i tchnąć w nie nowe życie. Firma liczy na to, że rodzina Vive Cosmos stanie się wyznacznikiem jakości w branży wirtualnej rozrywki.

Do portfolio firmy dołączy kilka nowych urządzeń, w tym m.in. HTC Vive Cosmos Elite. Zestaw ten dostarczany będzie ze stacjami bazowymi Lighthouse, które współpracują z kamerami zintegrowanymi z obudową gogli. Takie połączenie ma zapewnić wysoką precyzję w ustalaniu pozycji gracza w wirtualnej przestrzeni. W skład zestawu wchodzą gogle Vive Cosmos, nakładka External Tracking Faceplate, dwie stacje bazowe SteamVR oraz dwa kontrolery Vive. Za ten pakiet zapłacimy 4299 zł, a na półki sklepowe trafi w pierwszym kwartale 2020 roku, przedsprzedaż ruszy 4 marca.

Warto zauważyć, że nakładka External Tracking Faceplate będzie sprzedawana oddzielnie w cenie 899 złotych, dzięki czemu z dodatkowych latarni będą mogli skorzystać także obecni posiadacze gogli Vive Cosmos.

Druga nowość, HTC Vive Cosmos XR, skierowana jest do miłośników rzeczywistości mieszanej, łączącej świat fizyczny z tym cyfrowym. Dzięki goglom wyposażonym w nakładkę XR użytkownicy będą mogli włączyć do swojego otoczenia wirtualne obiekty. Produkt ten jest skierowany głównie na rynek biznesowy, niestety producent nie zdradza zbyt wiele informacji na jego temat. Firma chce zaprezentować HTC Vive Cosmos XR podczas konferencji GDC pod koniec marca.

Ostatnim nowym zestawem jest HTC Vive Cosmos Play. Ma być to produkt skierowany do nowych użytkowników wirtualnej rzeczywistości, którzy jeszcze nie mieli styczności z tego rodzaju rozrywką. Gogle Vive Cosmos Play będą wyposażone w 4 kamery śledzące położenie gracza (Vive Cosmos ma ich 6) i mają sprawdzić się zarówno w rękach użytkowników domowych, jak i w instytucjach kultury takich jak muzea czy galerie. Co ciekawe, ten model będzie kompatybilny ze wszystkimi nakładkami od HTC, w tym nakładką HTC Vive Cosmos zwiększającą precyzję określania pozycji gracza. Niestety na razie nie wiadomo, kiedy HTC Vive Cosmos Play trafi do sprzedaży ani ile zapłacimy za ten zestaw.