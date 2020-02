Marvel's Iron-Man VR - opis gry zdradza informacje na temat fabuły i rozgrywki

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel’s Iron Man VR to produkcja, w której gracze otrzymają możliwość poczucia się jak tytułowy superbohater. Dzieło studia Camouflaj miało zadebiutować pod koniec lutego tego roku, ale ostatecznie zdecydowano się o przesunięciu premiery na maj - prawdopodobnie po to, by deweloperzy mieli więcej czasu na zadbanie o odpowiednio wysoką jakość. Teraz do sieci trafił krótki opis, który zdradza pewne informacje na temat fabuły w grze, a także samej rozgrywki.

Na stronie Entertainment Software Rating Board pojawiła się karta gry z jej opisem. Wynika z niej, że główny bohater zmierzy się tu "ze złoczyńcą, który chce zniszczyć jego firmę". Rozgrywka ma zaś pozwolić na wykorzystanie zróżnicowanych broni (m.in. laserów, pocisków) w starciach z czołgami i dronami, a przy tym także na wchodzenie w interakcje z różnymi postaciami czy ratowanie ludności cywilnej. Nie brak tu również bardziej szczegółowych informacji: w scenkach przerywnikowych zobaczymy postać, która celuje pistoletem w kierunku ekranu, ktoś wyrwie związanemu Starkowi reaktor z jego klatki piersiowej i... usłyszymy słowo "dupa".. Z pełnym opisem (po angielsku) możecie zapoznać się w tym miejscu - uwaga na spojlery!

Marvel’s Iron Man VR zadebiutuje 15 maja na PlayStation 4 (tylko na zestawach PlayStation VR).