10 marca HTC może rozpocząć nową erę VR

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Źródło: Twitter / HTC Vive

Nie tylko Mark Zuckerberg marzy o tym, aby nasze awatary wyrażały jakiekolwiek emocje w wirtualnej rzeczywistości. Na początku marca na profilach społecznościowych HTC Vive zaczęły pojawiać się tajemnicze wpisy, które sugerowały debiutu nowego, niezapowiedzianego jeszcze sprzętu do obsługi technologii VR. Tamte wskazówki sugerowały, że korporacja planuje wypuścić nowe, wydajniejsze gogle HTC Vive Focus. A później na twitterowym profile korporacji pojawiła się następująca ilustracja:

Powyższy wpis jest ciekawy z kilku powodów. Po pierwsze pojawia się na nim zachęta do wyrażenia siebie, co sugerowałoby, że mamy tu do czynienia z urządzeniem do rozpoznawania mimiki twarzy. Przypuszczenia te szybko uwiarygodnił użytkownik Twittera publikujący pod nickiem OXIOXI. Zauważył on, że ten niewielki fragment ilustracji przedstawia moduł HTC Lip Tracking, który trafił do testów deweloperskich już w połowie 2020 roku.

Ten niewielki dodatek do gogli od HTC pozwala w czasie rzeczywistym analizować ułożenie ust oraz mięśni mimicznych i przekładać pozyskane informacje na animację wirtualnego awatara. Urządzenie tego typu faktycznie pozwoliłoby lepiej wyrazić siebie w aplikacjach VR. Działanie tej przystawki możemy zobaczyć na tym nagraniu:

Teorię OXIOXI o nadchodzącej rynkowej premierze HTC Lip Tracking zdaje się potwierdzać kolejny wpis HTC, w którym firma zapytała użytkowników, w jaki sposób widzą siebie w wirtualnej rzeczywistości:

Na tym jednak nie koniec interesujących informacji. Jeśli powiększymy zdjęcie z pierwszego wpisu zakotwiczonego w tym artykule, zauważymy, że ukryto na nim niewielki, ledwo widoczny dopisek. Datę 3/10/21. Taki element z pewnością nie znalazł się na fotografii przypadkowo.

Nie pozostaje nam zatem nic innego jak tylko szykować się na kolejną konferencję HTC poświęconą nowinkom ze świata wirtualnej rzeczywistości, która prawdopodobnie odbędzie się 10 marca 2021 roku. Dzień po upublicznieniu wspomnianych postów. Jeśli dotychczasowe przypuszczenia internautów okażą się trafne, lada moment powinniśmy zobaczyć nową generację bezprzewodowych gogli HTC Vive Focus oraz konsumencką wersję przystawki HTC Lip Tracking.