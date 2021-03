Nadchodzą nowe gogle HTC Vive

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Źródło: Twitter / HTC Vive

5 marca na profilach społecznościowych poświęconych urządzeniom z rodziny HTC Vive pojawiło się kilka nietypowych wpisów. Najpierw wrzucono zdjęcie ze zbliżeniem na logo serii Vive z tekstem „Teraz twój ruch”. Później pojawiła się prośba o to, aby „zaprezentować swoją osobowość VR za pośrednictwem broni, narzędzia bądź akcesorium”. Na końcu zapytano zaś, co zrobilibyśmy, gdybyśmy dysponowali mocą aż o 70% większą niż obecnie.

Mimo iż firma nie poinformowała, do czego konkretnie odnoszą się te wpisy, złożone w całość zdają się zwiastować premierę kolejnego sprzętu VR z rodziny Vive.

Jak zauważyli dziennikarze UploadVR, nieco światła na nowy produkt może rzucić wywiad serwisu TeliportMe przeprowadzony z szefem Vive China, Alvinem Wangiem Graylinem, dwa tygodnie przed serią tajemniczych publikacji. Na pytanie o to, czy w najbliższym czasie możemy spodziewać się debiutu konkurenta Oculusa Quest od HTC, ten odpowiedział:

Wydaje mi się, że już informowaliśmy o wypuszczeniu nowego zestawu All-in-one w tym roku. Nie wydaje mi się, abym mógł go pozycjonować jako konkurenta dla Questa. Uważam, że będzie to nasza kolejna generacja niezależnego zestawu, będziemy mieli jeden taki produkt w tym roku, świetny produkt.

Niestety Graylin odmówił udzielenia jakichkolwiek informacji na temat specyfikacji technicznej sprzętu, zdradził jedynie, że będzie to produkt lepszy od wszystkiego, co do tej pory zaprezentowało HTC oraz z dużym prawdopodobieństwem lepszy od wszystkich konkurencyjnych urządzeń dostępnych obecnie na rynku. Zasugerował także, że może to nie być sprzęt, który od razu zadebiutuje w skali globalnej.

Nie wiadomo, czy słowa Graylina oraz zapowiedź w mediach społecznościowych dotyczą tego samego urządzenia. Być może HTC ma w zanadrzu kilka sprzętów VR, które w tym roku zawalczą o nasze serca. Jednak według zespołu UploadVR istnieje spora szansa, że obie zapowiedzi są ze sobą powiązane, a tajemniczym sprzętem b będzie następca gogli Vive Focus.

Takie przypuszczenie wydaje się dość prawdopodobne, jeśli uświadomimy sobie, że Focus jest bezprzewodowym hełmem VR przeznaczonym na rynek biznesowy. Nowa generacja faktycznie mogłaby przyćmić dotychczasową konkurencję. Gdyby HTC zdecydowało się wypuść niezależne gogle o 70% wydajniejsze niż pierwszy Focus, porównywanie ich do mobilnego, budżetowego Questa mijałoby się z celem.

Nie można także wykluczyć, że także w pytaniu o kontroler kryła się zawoalowana sugestia dotycząca możliwości nowych gogli. Być może Focus drugiej generacji będzie wyposażony w system śledzenia obiektów tak dokładny, że pozwoli obsługiwać system VR zarówno za pomocą gestów, jak i dowolnych przedmiotów zeskanowanych przez kamery zintegrowane z hełmem. Wdrożenie takiego narzędzia uniezależniłoby nas od klasycznych kontrolerów VR i zauważalnie zwiększyło immersyjność zabawy oraz możliwości kontrolowania wirtualnych obiektów.

Niestety na razie nie dysponujemy żadnymi szczegółowymi informacjami na temat tego, co dokładnie szykuje dla nas HTC. Pozostaje nam czekać na oficjalną konferencję prasową, podczas której poznamy nowego członka rodziny Vive.