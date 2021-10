Huawei nova 9 oraz Huawei nova 8i zawalczą o serca miłośników fotografii mobilnej

Źródło: Huawei

Huawei podąża utartymi szlakami i planuje podbić polski rynek nowymi smartfonami stworzonymi do fotografowania naszej codzienności. Gwiazdą wieczoru podczas październikowej premiery był Huawei nova 9 wyposażony w poczwórny układ optyczny z głównym aparatem Ultra Vision o rozdzielczości 50 MP. Aparat ten wyróżnia się na tle konkurencji dużą matrycą 1/1,56” w układzie RYYB zdolną (zdaniem producenta) do przechwytywania o 40% więcej światła w porównaniu do układów mobilnych z matrycą RGGB. A co za tym idzie, wspomniana matryca będzie w stanie wychwycić więcej detali z fotografowanego ujęcia nawet podczas pracy w słabych warunkach oświetleniowych.

Inżynierowie Huawei wykorzystali także technologię XD Fusion Engine, która ma zadbać o zapewnienie zadowalającej ostrości obrazu, zaś dzięki pomocy ze strony sztucznej inteligencji smartfon zredukuje zniekształcenia optyczne zdjęć wykonanych przy pomocy ultraszerokokątnego obiektywu 8 MP. Oprócz tego użytkownicy Huawei nova 9 otrzymają do dyspozycji obiektyw makro oraz obiektyw do pomiaru głębi ostrości. Telefon przystosowano również do rejestracji filmów w rozdzielczości 4K w tym w trybie Dual-View, który przechwyci jednocześnie obraz z tylnego aparatu oraz aparatu do selfie o rozdzielczości 32 MP.

Projektanci postarali się też o to, aby nasze zdjęcia dobrze wyglądały na małym ekranie, dlatego postawili na wyświetlacz OLED przystosowany do precyzyjnego odwzorowania filmowej przestrzeni barwnej DCI-P3 oraz pracy przy odświeżaniu do 120 Hz. Dodajmy do tego baterię o pojemności 4300 mAh oraz technologię szybkiego ładowania Huawei SuperCharge 66 W, dzięki której przywrócimy pełną sprawność baterii w ciągu 38 minut ładowania oraz przyzwoity procesor Snapdragon 778G, a otrzymamy wszechstronny smartfon z fotograficznym zacięciem.

Obok modelu nova 9 zadebiutował także tańszy 6,67-calowy Huawei nova 8i, który również wyposażono w poczwórny układ optyczny. W przypadku tego sprzętu zastosowano jednak budżetowy aparat główny z matrycą o rozmiarze 1/1,7” oraz rozdzielczości 64 MP. Zaoszczędzono także na przednim obiektywie, który pracuje w rozdzielczości 16 MP. Nie zmienił się za to system ładowania, do dyspozycji otrzymamy taką samą baterię co w modelu nova 9.

Huawei nova 9

Sercem obu urządzeń jest ekosytem Huawei Mobile Services bazujący na Androidzie, który wykorzystuje sklep AppGallery do dostarczania zewnętrznych aplikacji. Znajdziemy w nim zarówno autorskie oprogramowanie pokroju przeglądarki Huawei, wyszukiwarki Petal czy Map Petal, jak i aplikacje firm trzecich w tym m.in. do obsługi kont bankowych czy robienia zakupów online.

Huawei nova 9 będzie dostępny w przedsprzedaży do 11 listopada w cenie 2299 zł ze słuchawkami Huawei FreeBuds 4 w prezencie. Z kolei w promocji przedsprzedażowej Huawei nova 8i dostaniemy słuchawki Huawei FreeBuds 4i. Ten budżetowy model fotograficznej novy wyceniono na 1499 zł. Ponadto klienci, którzy dysponują kontem Huawei ID zarejestrowanym przed 21 października 2021 roku, w ofercie przedsprzedażowej otrzymają darmową dwumiesięczną ochronę ekranu.

Oprócz nowych smartfonów europejski oddział Huawei zaprezentował także dwa akcesoria dla miłośników gadżetów mobilnych: zegarek Huawei Watch GT 3 oraz nietuzinkowe słuchawki FreeBuds Lipstick.

Nowy smartwatch (dostępny w rozmiarze 42 mm oraz 46 mm) ma skusić nas baterią zdolną do pracy do dwóch tygodni bez przerwy, którą po dziesięciominutowej sesji ładowania napełnimy do 20%. Zegarek obsłuży 100 trybów sportowych, wśród których znajdziemy 19 trybów profesjonalnych, 12 aktywności na świeżym powietrzu oraz 7 treningów halowych. Sprzęt zarejestruje m.in czas trwania treningu, spalone kalorie, tętno, postęp ćwiczeń, czas regeneracji, puls czy natlenienie krwi.

Huawei FreeBuds Lipstick przykuwają za to wzrok nietypową formą, gdyż zamknięto je w czerwonej obudowie oraz etui przypominającym luksusową szminkę.

Nowe słuchawki wyceniono na 249 euro, a za Huawei Watch GT 3 zapłacimy w zależności od rozmiaru 229 bądź 249 euro.