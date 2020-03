Huawei P40 – nowe smartfony z fotograficznym zacięciem

W tym roku inżynierowie Huawei przygotowali aż trzy smartfony z linii P40, które wykorzystają potencjał sztucznej inteligencji, procesora Kirin 990 5G oraz zaawansowanych układów optycznych do walki o klientów. Będą także głównym sprawdzianem dla systemu HMS, który zastąpi usługi Google. Jak przystało na urządzenia z górnej półki wydajnościowej, linia P40 ma zachwycić nas przede wszystkim możliwościami fotograficznym.

Ale w przypadku tych sprzętów w pierwszej kolejności w oczy rzucą nam się wyświetlacze – cała seria korzysta z paneli OLED charakteryzujących się wysokim wskaźnikiem kontrastu. Docenią je osoby, które często oglądają filmy na urządzeniach mobilnych. Wszystkie matryce z linii P40 pracują w rozdzielczości FullHD+ i różnią się między sobą wielkością - model P40 ma przekątną 6,11”, a wyświetlacze w P40 Pro i P40 Pro+ - 6,85”.

Huawei P40 - fotografia

Układ fotograficzny Ultra Vision stworzony we współpracy z marką Leica to największa zaleta tej serii. Dzięki zastosowaniu dużej matrycy 1/1,28” sprzęt przechwyci więcej światła, a co za tym idzie, zrobi dobrze zdjęcia nawet w słabych warunkach oświetleniowych. W Huawei P40 znajdziemy aparat główny 50 MP (f/1.8), ultraszerokokątny obiektyw Cine Camera 40 MP (f/1.8) oraz 12-megapikselowy teleobiektyw peryskopowy SuperSensing Zoom (f/3.4). Model P40 Pro wzbogacono w aparat do pomiaru głębi ostrości, a P40 Pro+ może pochwalić się dodatkowym teleobiektywem SuperZoom Array zdolnym do wykonywania zdjęć przy 10-krotnym powiększeniu optycznym oraz 100-krotnym powiększeniu cyfrowym. Dla porównania - niższe modele oferują 5-krotny zoom optyczny oraz 50-krotny zoom cyfrowy. Przednie aparaty w P40 Pro+ oraz P40 Pro również przeszły metamorfozę. Wyposażono je w 32-megapiklelową matrycę oraz obiektyw do wykrywania głębi.

Huawei po raz kolejny zaufało algorytmom SI, które w tych sprzętach zredukują szumy na fotografiach, poprawią stabilizację obrazu, ułatwią edycję zdjęć oraz kręcenie filmów 4K przy 60 klatkach na sekundę. Sztuczna inteligencja pozwoli m.in. zarejestrować serię zdjęć przy niewielkich odstępach czasowych, a następnie zasugeruje wykorzystanie tego ujęcia, które wygląda najkorzystniej. Ponadto korzystając ze zdjęć seryjnych SI usunie z fotografii niechciane elementy, np. przechodniów, którzy weszli nam w kadr – porówna kilka ujęć i wykreśli te elementy, których nie chcemy mieć na swoim zdjęciu.

Huawei P40

Wisienką na torcie jest zaś system wideo SuperSensing Cine Camera pozwalający kręcić filmy w zwolnionym tempie przy 7680 klatkach na sekundę. Czyli przy 256-krotnym spowolnieniu.

Huawei P40 - specyfikacja i przedsprzedaż

Warto zauważyć, że wszystkie modele wyposażono w układ Kirin 990 5G. Pozwoli on korzystać z potencjału technologii szybkiej łączności bezprzewodowej 5G, przyszłości rynku mobilnego. Huawei P40 wyposażono w baterię o pojemności 3800 mAh, a modele P40 Pro+ i P40 Pro – w baterię 4200 mAh. Wszystkie wersje obsługują także technologię ładowania zwrotnego, dzięki czemu doładują bezprzewodowe inne urządzenia mobilne takie jak smartfony, zegarki czy słuchawki.

Seria P40 będzie dostępna w przedsprzedaży do 13 kwietnia. Za model Huawei P40 zapłacimy 2999 zł, a za P40 Pro – 4299 zł. Do każdego telefonu kupionego przed premierą sklepową można dokupić za 1 zł smartwatch Huawei Watch GT 2. Ponadto klienci mogą odsprzedać stary smartfon lub inne używane urządzenie elektroniczne, aby obniżyć cenę zakupu.. Do jego wyceny Huawei doliczy dodatkowy bonus: w przypadku P40 Pro w wysokości 1 000 zł, a dla modelu P40 – 500 zł.

Telefony są dostępne w przedsprzedaży na oficjalnej stronie producenta huawei.pl. Model Huawei P40 Pro+ trafi na polski rynek w czerwcu tego roku.