Castlevania: Symphony of the Night na Android i iOS. Kultowa gra na platformach mobilnych

Castlevania: Symphony of the Night to produkcja z 1997 roku, która łączy elementy akcji, dwuwymiarowej platformówki i RPG. Na przestrzeni lat dzieło studia Konami doczekało się reedycji i odświeżonych wersji na inne platformy, m.in. konsole Xbox 360, PlayStation Portable, PlayStation 4. Teraz, nieoczekiwanie i bez żadnych zapowiedzi, gra pojawiła się też na urządzeniach z systemami Android oraz iOS.

Symphony of the Night dostępne jest w App Store i Google Play w cenie 2,99$/13,99 zł. Gra oferuje możliwość sterowania na ekranie dotykowym (przy pomocy specjalnie przygotowanego interfejsu) lub przy użyciu zewnętrznego kontrolera, wsparcie dla osiągnięć, a także "nową funkcję kontynuacji", dzięki której tytuł ten może być bardziej przystępny dla nowych graczy, nie mających doświadczeń z oryginałem.

Trzeba przyznać, że wydawca dobrze trafił z datą premiery, bo już 5 marca na platformie Netflix pojawi się 3. sezon serialu Castlevania.