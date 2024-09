Nowe smartwatche Huawei: zaawansowane funkcje zdrowotne i sportowe w stylowym wydaniu

fot. Huawei

Najnowsze smartwatche Huawei redefiniują standardy w dziedzinie urządzeń noszonych. Seria Watch GT 5 oraz Watch GT 5 Pro łączy ponadczasowy styl z zaawansowaną technologią monitorowania zdrowia i aktywności fizycznej, a Watch Ultimate Green dodatkowo zachwyca designem, wytrzymałością oraz nowym trybem golfowym. Z kolei model Watch D2 oferuje precyzyjne pomiary ciśnienia krwi. Zegarki Watch GT 5 i Watch GT 5 Pro oraz Watch D2 są dostępne w wielu wersjach kolorystycznych i materiałowych, dostosowanych do różnych gustów i potrzeb użytkowników. Absolutną nowością na polskim rynku są płatności zbliżeniowe dostępne w modelach Watch GT 5 i GT 5 Pro oraz Watch Ulitmate Green po zainstalowaniu aplikacji Quicko i zasileniu konta środkami.

Huawei Watch GT 5

Watch GT 5 to połączenie nowoczesnej estetyki z funkcjonalnością. Dostępny w rozmiarach 41 mm oraz 46 mm, zegarek wyróżnia się ośmiokątną konstrukcją wykonaną z wytrzymałej stali szlachetnej. Wyświetlacz AMOLED o wysokiej jasności zapewnia doskonałą czytelność nawet w pełnym słońcu. Dzięki systemowi TruSense™, zegarek niebywale dokładnie monitoruje ponad 60 wskaźników zdrowotnych, takich jak tętno, saturacja krwi, poziom stresu oraz jakość snu. Obsługuje także ponad 100 trybów sportowych, w tym zaawansowane monitorowanie biegania, wspinaczki i pływania. Bateria wytrzymuje do 14 dni przy typowym użytkowaniu w przypadku modelu 46 mm oraz 7 dni w modelu 41 mm.

Wersja 41 mm oferuje aż pięć opcji:

Elegant: złota koperta z bransoletą typu milanese w kolorze złotym.

Classic: złota koperta z białym skórzanym paskiem.

Brown: srebrna koperta z beżowo-brązowym skórzanym paskiem.

Blue: srebrna koperta z niebieskim paskiem z fluoroelastomeru.

Active: srebrna koperta z czarnym fluoroelastomerowym paskiem.

Huawei Watch GT 5 41mm

Wersja 46 mm dostępna jest w trzech wariantach:

Blue: srebrna koperta z niebieskimi wstawkami i kompozytowym niebieskim paskiem.

Classic: srebrna koperta ze skórzanym brązowym paskiem.

Active: srebrna koperta z czarnym bezelem i czarnym paskiem z fluoroelastomeru.

Huawei Watch GT 5 46mm

Ceny Watch GT 5 zaczyna się od 1099 zł za model 41 mm oraz 1199 zł za model 46 mm. Zegarki są dostępne u wybranych partnerów oraz na stronie huawei.pl. Przy zakupie w przedsprzedaży do 27 października nabywcy otrzymają w prezencie słuchawki HUAWEI FreeBuds 5i o wartości 299 zł.

Huawei Watch GT 5 Pro

Watch GT 5 Pro to luksusowy smartwatch dostępny w dwóch rozmiarach – 42 mm i 46 mm. Zegarek ma kopertę z tytanu (46 mm) lub ceramiczną (42 mm), co zapewnia trwałość i elegancki wygląd na lata. Oferuje zaawansowane funkcje zdrowotne, takie jak pomiar EKG, analiza treningów, monitoring cyklu menstruacyjnego oraz monitorowanie snu, w tym bezdechu sennego.

Zintegrowany system GPS pozwala na śledzenie trasy i nawigację bez konieczności korzystania ze smartfona. Funkcja poziomic pozwala precyzyjnie określić, na jakiej wysokości znajduje się użytkownik oraz jakie przewyższenia ma do pokonania, co jest szczególnie przydatne podczas wypraw górskich​

Model 42 mm jest dostępny w dwóch wersjach:

Elegant: biała ceramiczna obudowa z ozdobami w kolorze złotym i białą bransoletą.

Active: biała ceramiczna obudowa z białym paskiem z fluoroelastomeru.

Huawei Watch GT 5 Pro 42mm

Wersja 46 mm również oferuje dwa warianty:

Elite: koperta tytanowa w kolorze srebrnym z niebieskimi i czerwonymi zdobieniami na bezelu oraz tytanową bransoletą.

Active: czarna koperta tytanowa z czarnym paskiem z fluoroelastomeru.

Huawei Watch GT 5 Pro 46mm

Zegarek może pracować do 14 dni na jednym ładowaniu (wersja 46 mm) i 7 dni (wersja 42 mm), a ładowanie bezprzewodowe zajmuje tylko 60 minut. Obsługuje również płatności zbliżeniowe. Ceny zaczynają się od 1599 zł za wersję 46 mm Active oraz 1799 zł za wersję 42 mm Active.

Huawei Watch D2

Watch D2 to najnowszy zegarek skoncentrowany na zdrowiu, wyróżniający się 24-godzinnym monitoringiem ciśnienia tętniczego z wykorzystaniem wbudowanej w pasek poduszki powietrznej. Urządzenie otrzymało certyfikację medyczną, co gwarantuje wysoką precyzję pomiarów. Dodatkowe funkcje obejmują EKG, monitorowanie saturacji (SpO2), analizę snu, tętna, poziomu stresu oraz temperatury skóry.

Dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych – złotej i czarnej, Watch D2 jest niezwykle lekki (40 g bez paska) i zaprojektowany z myślą o maksymalnej wygodzie. Wyświetlacz AMOLED o przekątnej 1,82 cala i jasności 1500 nitów zapewnia doskonałą czytelność w każdych warunkach. Zegarek zapewnia do 6 dni pracy na jednym ładowaniu.

Cena Watch D2 wynosi 1599 zł, a zegarek dostępny jest u wybranych partnerów, takich jak Media Markt, Media Expert czy RTV Euro AGD. W przedsprzedaży do 27 października nabywcy otrzymają w prezencie słuchawki HUAWEI FreeBuds 5i o wartości 299 zł. Dodatkowo w ramach prezentu kupujący Watch D2 w ciągu dwóch lat od zakupu będą mogli za darmo wymienić pompowany pasek umożliwiający pomiar ciśnienia krwi (usługa wyceniona jest na 199 zł). W sklepie Huawei na kupujących Watch D2 czekają dodatkowe oferty, między innymi promocyjna cena wagi Huawei Scale 3 wynosząca 109 zł lub opaski Band 9 za 179 zł.

Huawei Watch D2

Huawei Watch Ultimate Green

Watch Ultimate Green to propozycja dla miłośników sportów ekstremalnych, w tym nurkowania i golfa. Zegarek wykonany ze stopu amorficznego, nanoceramiki i szkła szafirowego jest w stanie wytrzymać ekstremalne warunki – można z nim nurkować na głębokość do 100 metrów. Nowy tryb golfowy pozwala na śledzenie gry na 15 000 polach golfowych na całym świecie, oferując analizę postępów i uderzeń.

Zegarek oferuje również tryb ekspedycyjny dla ultramaratończyków oraz funkcję planowania tras. Bateria wytrzymuje do 14 dni intensywnego użytkowania, a pełne ładowanie zajmuje zaledwie 60 minut. Model Ultimate Green dostępny jest w wariancie z zielono-białym bezelem oraz srebrną bransoletą.

Cena zegarka Watch Ultimate Green wynosi 3899 zł. Nabywcy, którzy do 27 października kupią ten model w ramach oferty premierowej otrzymają w prezencie słuchawki HUAWEI FreeBuds Pro 3 o wartości 799 zł.

Huawei Watch Ultimate Green

Huawei Health +

To rozszerzona wersja aplikacji Huawei Zdrowie, która oferuje dodatkowe funkcje i usługi mające na celu wsparcie zdrowego stylu życia oraz treningów użytkowników. Kupując nowe smartwatche Huawei, w tym modele z serii Watch GT 5, GT 5 Pro, Watch D2 oraz Ultimate Green, użytkownicy otrzymują 3-miesięczną darmową subskrypcję tej usługi o wartości 104,97 zł.

Główne funkcje i korzyści Huawei Health +:

Ekskluzywne treningi i zestawy ćwiczeń

Użytkownicy otrzymują dostęp do specjalnych treningów opracowanych przez światowej klasy ekspertów w dziedzinie fitness. Dzięki temu można śledzić swoje postępy i skuteczniej dążyć do osiągnięcia wyznaczonych celów treningowych.

Global City Run

Udział w akcjach i wyzwaniach biegowych zorganizowanych na skalę globalną. Pozwala to nie tylko na rywalizację z innymi, ale także motywuje do aktywności fizycznej.

Plan utrzymania formy

Aplikacja oferuje personalizowane plany treningowe dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkownika. Plany obejmują różnorodne formy aktywności, pomagając w osiągnięciu wyznaczonych celów zdrowotnych i sportowych.

Ponad 170 relaksacyjnych utworów z Soundscape

Health + oferuje także bogatą bibliotekę utworów relaksacyjnych, które pomagają w wyciszeniu, medytacji oraz relaksacji po treningu. Soundscape to idealne wsparcie dla osób poszukujących narzędzi do redukcji stresu.

Rozszerzona funkcja medytacji

Aplikacja pomaga w regularnych praktykach medytacyjnych, oferując dostęp do różnych technik relaksacyjnych. Te funkcje pomagają poprawić koncentrację i równowagę emocjonalną.

Monitorowanie wskaźników zdrowia

W Huawei Health + można kompleksowo monitorować różne wskaźniki zdrowotne, takie jak tętno, saturacja (SpO2), jakość snu, poziom stresu i wiele innych. Dane te są przedstawiane w łatwej do interpretacji formie, umożliwiając lepsze zarządzanie zdrowiem i dobrym samopoczuciem.

Dostępność na różnych urządzeniach

Huawei Health + działa zarówno na urządzeniach z Androidem, jak i iOS, co pozwala na szeroką kompatybilność z różnymi ekosystemami.

Po zakończeniu darmowego okresu subskrypcji, użytkownicy mogą kontynuować korzystanie z Huawei Health+ za dodatkową opłatą.

Podsumowanie naEKRANIE

Nowa smartwatche Huawei to idealne połączenie stylu, funkcjonalności i zaawansowanej technologii. Dzięki różnorodności modeli i wersji każdy użytkownik znajdzie coś dla siebie – od eleganckich zegarków na co dzień, przez zaawansowany monitoring stanu zdrowia, po wytrzymałe modele dla entuzjastów sportów ekstremalnych. To doskonały wybór dla każdego, kto szuka innowacyjnego i stylowego urządzenia na nadgarstek.