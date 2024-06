HUAWEI MateBook X Pro 2024 - doba z lekkim laptopem dla najbardziej wymagających profesjonalistów

fot. naEkranie.pl

W świecie, gdzie multitasking to codzienność, a każdy dzień wypełniony jest po brzegi obowiązkami, kluczowe jest posiadanie sprzętu, który dotrzyma tempa nawet najbardziej zajętym profesjonalistom gotowym do działania w każdej chwili i w każdych warunkach. MateBook X Pro 2024 wyróżnia się nie tylko wyjątkowo eleganckim designem, ale przede wszystkim funkcjonalnością, która sprawia, że codzienne wyzwania stają się prostsze, a ich pokonywanie przyjemniejsze. Lekkość i kompaktowe wymiary zapewniają mobilność, a duża moc gwarantuje płynność pracy, niezależnie od jej intensywności. HUAWEI MateBook X Pro 2024 szybko stał się nieodłącznym towarzyszem każdego dnia. Zarówno podczas pracy zdalnej, jak i redakcyjnej, a także w podróży i podczas wypoczynku.

9:00 – śniadanie i poranna prasówka

Dzień w wielkim mieście przed ważną podróżą po prostu muszę zacząć się od śniadania w lokalnej kawiarni. HUAWEI MateBook X Pro 2024 to idealny towarzysz porannego przeglądania najnowszych newsów i sprawdzanie e-maili. Windows Hello ułatwia bezpieczne logowanie się do laptopa​​​​, a dzięki szybkiemu uruchamianiu i ogólnej wysokiej wydajności, laptop jest gotowy do pracy w ciągu kilku sekund. Ultralekka konstrukcja (waży zaledwie 980 gramów!) i kompaktowe wymiary sprawiają, że laptop mieści się na każdym stoliku, ale nie ciąży też na kolanach oraz łatwo jest przekładać go z miejsca na miejsce. Jasny ekran OLED o bardzo wysokiej rozdzielczości zapewnia doskonałą jakość obrazu, co sprawia, że czytanie wiadomości i artykułów, oglądanie trailerów nowych filmów i przeglądanie mediów społecznościowych jest samą przyjemnością​​​​.

fot. naEkranie.pl

9:30 – praca w kawiarni

Po śniadaniu zaczynam pracę nad nowym artykułem. To oczywiście nie tylko samo pisanie w edytorze tekstu, ale także gruntowny research oraz wybór i przygotowywanie materiałów zdjęciowych i filmowych w programach do obróbki fotografii i wideo. MateBook X Pro 2024 z szybkim procesorem Intel Core Ultra 9 i aż 32 GB pamięci RAM pozwala na efektywne korzystanie z wielu aplikacji jednocześnie. Duży touchpad i wygodna klawiatura sprawiają, że wszystkie gesty są precyzyjne, a pisanie szybkie i komfortowe​​​​.

13:00 – podróż na lotnisko i oczekiwanie na lot

Jadąc taksówką na lotnisko korzystam z szybkiej łączności pomiędzy urządzeniami Super Device i przesyłam materiały do wywiadu ze smartfona Huawei na laptopa. Lekki i cienki HUAWEI MateBook X Pro 2024 bez problemów mieści się w torbie z bagażem podręcznym i łatwo jest go wyjąć do kontroli. W oczekiwaniu na lot siedzę w pustawym executive lounge i ze słuchawkami w uszach mogę wykonać szybką wideorozmowę, żeby omówić z redaktorem naczelnym tematy, jakie mam poruszyć w wywiadzie. Jakość obrazu z kamery laptopa jest niesamowita, a cztery wbudowane mikrofony świetnie zbierają mój głos.

fot. naEkranie.pl

15:30 – tryb samolotowy

Podczas lotu oczywiście wszystkie urządzenia są w trybie samolotowym, ale przezornie ściągnąłem na bardzo pojemny (aż 1 TB w tak cienkim urządzeniu!) dysk laptopa kilka odcinków seriali, żeby mieć co oglądać. Dzięki długiemu czasowi pracy na baterii (do 8 godzin) nie muszę też martwić się o ładowanie w trakcie lotu, a jego kompaktowe rozmiary i niska waga ułatwiają rozrywkę i pracę w ograniczonej przestrzeni samolotu​​​​. Wysoka jasność ekranu i powłoka antyrefleksyjna zapewniają doskonałą widoczność nawet w ciągle zmieniającym się oświetleniu, gdy słońce co chwilę zagląda przez inny iluminator. MateBook X Pro 2024 doskonale mieści się na rozkładanym stoliku, a gdy pojawia się posiłek łatwo jest go schować do kieszeni fotela przede mną. Byle go tylko nie zapomnieć!

fot. naEkranie.pl

17:30 – przygotowania do wywiadu w hotelu

Po przybyciu na miejsce melduję się hotelu na jedną noc. W pokoju laptop szybko i bezproblemowo łączy się z hotelowym Wi-Fi, umożliwiając dalszą pracę. Do pracy nie siadam przy hotelowym biureczku (ktoś to w ogóle robi?), tylko oczywiście na łóżku z laptopem na kolanach. Zaawansowane chłodzenie sprawia, że sprzęt pozostaje chłodny i nie grzeje nieprzyjemnie w nogi nawet w tak upalnie dni, jak ostatnio.

fot. naEkranie.pl

19:30 – wywiad

HUAWEI MateBook X Pro 2024, dzięki swojej eleganckiej i wytrzymałej obudowie, sprawia profesjonalne wrażenie, gdy stoi na stoliku. Każdy dziennikarz, który raz poszedł na wywiad i go nie nagrał, bo zapomniał włączyć dyktafon, wie że należy być zabezpieczonym. Dlatego podczas wywiadu MateBook X Pro 2024 służy mi do nagrywania rozmowy, jako backup dla smartfona. Cztery wysokiej jakości mikrofony świetnie zbierają dźwięk, więc potem każde słowo jest wyraźne słyszalne​​​, co ułatwia transkrypcję ​na tekst.

21:30 – zasłużony odpoczynek

Po tak intensywnym dniu czas na relaks. W pokoju nie marnuję czasu na uczenie się obsługi telewizora, bo MateBook X Pro 2024 doskonale sprawdza się również jako centrum rozrywki. Ekran OLED z żywymi kolorami i doskonałym kontrastem sprawia, że oglądanie filmów czy granie jest niekłamaną przyjemnością. Sześć głośników zapewnia wysoką jakość dźwięku, co dodatkowo uprzyjemnia wieczór​​​​. Dzięki świetnej antenie i zaawansowanej łączności Wi-Fi 6E laptop zapewnia stabilne połączenie internetowe nawet w niezbyt sprzyjających warunkach, jakimi jest daleka od doskonałości bezprzewodowa sieć hotelowa.

fot. naEkranie.pl

Dzień następny

8:00 – śniadanie i powrót

Kolejny dzień zaczyna się od tradycyjnego śniadania hotelowego. Schodzę na nie z MateBookiem X Pro 2024 w dłoni, bo jest tak lekki i wygodny, że niemal się z nim nie rozstaję. Podoba mi się, że obudowa nie zbiera odcisków palców i nie jest śliska w dotyku. Funkcja Super Device pozwala na bezprzewodowe połączenie z innymi urządzeniami Huawei, co jest przydatne do synchronizacji danych i szybkiego udostępniania plików​​​​, w tym zdjęć i nagrania z wywiadu. Wszystkie niezbędne dokumenty i pliki przechowywane są w chmurze dzięki funkcji Huawei Share, co zapewnia dostęp do nich w każdej chwili​​​​ i zabezpiecza przed utratą danych w przypadku kradzieży lub zgubienia jednego z urządzeń.

fot. naEkranie.pl

10:00 – powrót do redakcji

Po powrocie do redakcji opracowuję na MateBooku X Pro materiały niezbędne do publikacji wywiadu. Dzięki dużej pojemności dysku SSD wszystkie pliki są zawsze pod ręką i nie muszę co chwilę myśleć o ich usuwaniu. A gdy muszę iść na kolegium redakcyjne czy udać się na kolejny pokaz prasowy czy konferencję, po prostu zamykam laptopa, wrzucam go do torby i ruszam dalej. Nowoczesne ładowanie przez USB-C sprawia, że mam pewność, że w zasadzie zawsze znajdę ładowarkę, która podładuje laptopa, gdy jego pojemna bateria w końcu się wyczerpie.

fot. naEkranie.pl

Podsumowanie naEKRANIE

HUAWEI MateBook X Pro 2024 to niebywale wszechstronny laptop klasy premium, który doskonale sprawdził się w mojej pracy. Jego lekkość, smukłość i wydajność sprawiają, że jest niezastąpionym urządzeniem zarówno do pracy, jak i do rozrywki. Niezależnie od tego, czy pracowałem w kawiarni, na lotnisku, czy w hotelu, MateBook X Pro 2024 zapewniał najwyższą jakość i komfort użytkowania.

