Test HUAWEI MatePad 11.5"S – tablet niemal idealny

fot. naEkranie.pl

Wprowadzając na rynek model MatePad 11.5"S koncern Huawei postawił na rozwój technologii matowego ekranu PaperMatte, który niemal zupełnie eliminuje odblaski i zapewnia komfort pisania rysikiem. Projektanci i inżynierowie firmy zrozumieli, że tablet może być narzędziem pracy równie często, jak urządzeniem rozrywkowym. Huawei nie zapomniało o estetyce i ergonomii, co widać w starannie wykonanej obudowie z anodyzowanego aluminium oraz przemyślanych akcesoriach. Po kilku tygodniach użytkowania ze spokojem mogę wyrazić swoją opinię na temat ekranu PaperMatte oraz oczywiście tabletu jako całości. Zapraszam do lektury.

HUAWEI MatePad 11.5”S

Wzornictwo i jakość wykonania

Tabletowi Huawei MatePad 11.5"S niewiele można zarzucić pod względem wzornictwa i jakości wykonania. Urządzenie ma elegancką, minimalistyczną obudowę z anodyzowanego aluminium, która nie tylko wygląda świetnie, ale również zapewnia wytrzymałość i lekkość. Testowany przeze mnie egzemplarz miał kolor szary i przyszedł w komplecie z czarną klawiaturą Huawei Smart Magnetic Keyboard. Do efektownej wersji fioletowej tabletu przewidziana jest biała klawiatura. Ramki wokół ekranu mogłyby wprawdzie być nieco cieńsze, ale z drugiej strony patrząc, nieco minimalizuje to ryzyko podwójnego dotknięcia podczas obsługi, więc w sumie ma pozytywny wpływ na codzienne użytkowanie tabletu. Przekątna ekranu wynosząca 11,5 cala to rozsądny kompromis pomiędzy poręcznością urządzenia a wielkością ekranu. Tablety o przekątnych mniejszych niż 10 cali zbliżają się już wielkością do smartfonów, a z kolei te większe niż 12 cali stają się nieco zbyt ciężkie, żeby wygodnie trzymać je przez dłuższy czas w jednej dłoni.

fot. naEkranie.pl

Ekran pokryty jest matową powłoką PaperMatte 2.0, której powierzchnia, jak sama nazwa wskazuje, przypomina papier. I to zarówno z wyglądu, jak i z dotyku. Eliminuje ona irytujące odblaski i refleksy świetlne, które są problemem podczas korzystania z tradycyjnych, błyszczących wyświetlaczy. A także uprzyjemnia pisanie po niej rysikiem Huawei M-Pencil (3. generacji). Do dbania o czystość ekranu służy specjalna ściereczka, którą znajdziemy w pudełku z tabletem.

Huawei MatePad 11.5"S ma solidną konstrukcję i wykonany został z dbałością o detale. Gdy trzymamy go poziomo, w górnej części lewego boku znajdziemy przycisk zasilania, na górnej krawędzi umieszczony jest podłużny przycisk sterowania głośnością, a pośrodku prawego boku znajduje się port zasilania USB-C. Do tego dochodzą otwory czterech stereofonicznych głośników, po dwa na lewym oraz prawym boku. W rogu plecków umieszczony jest lekko wystający moduł aparatu głównego, zaś obiektyw kamerki do wideorozmów wylądował w połowie długości górnej ramki ekranu.

Wydajność i oprogramowanie

Huawei MatePad 11.5"S nie jest tytanem wydajności, ale w swojej cenie procesor Kirin 9000WL oferuje wystarczającą moc, aby poradzić sobie z większością codziennych zadań. Osiem rdzeni tego procesora zapewnia bardzo przyzwoitą płynność działania i tylko najbardziej wymagające gry zmuszają go do większego wysiłku skutkującego okazjonalnymi spowolnieniami. Urządzenie wyposażone jest także w 8 GB pamięci RAM, co umożliwia efektywny multitasking, pozwalając na płynne przełączanie między aplikacjami.

Tablet działa na systemie operacyjnym HarmonyOS 4.2, który jest doskonale dopasowany do sprzętu Huawei. System oferuje intuicyjny interfejs użytkownika oraz szereg innowacyjnych funkcji, takich jak ulepszony multitasking czy zaawansowane zarządzanie energią. Co więcej, HarmonyOS 4.2 jest zintegrowany z szeroką gamą aplikacji Huawei, które są zoptymalizowane pod kątem wydajności i funkcjonalności, oferując użytkownikom płynne i bezproblemowe doświadczenia.

fot. naEkranie.pl

Nawet dostęp do niektórych popularnych aplikacji z ekosystemu Google nie jest obecnie większym problemem. Huawei w swoim sklepie AppGallery oprócz wielu alternatyw dla aplikacji amerykańskiego potentata ma także jego produkty, które można łatwo zainstalować za pośrednictwem aplikacji microG oraz GBoard. Po kilku kliknięciach zainstalowałem m.in. YouTube'a, który działał bez zarzutu.

Ekran i multimedia

Huawei MatePad 11.5"S wyposażony jest w ekran IPS LCD o przekątnej 11.5 cala i rozdzielczości 2800 x 1840 pikseli oraz adaptacyjną częstotliwością odświeżania 30 Hz-144 Hz. Technologia PaperMatte 2.0, zastosowana w wyświetlaczu, skutecznie redukuje odblaski i zapewnia komfort oglądania nawet w mocnym świetle słonecznym, co jest szczególnie istotne dla użytkowników, którzy pracują na zewnątrz lub korzystają z tabletu w różnorodnych warunkach oświetleniowych. Matowa powłoka nie tylko minimalizuje refleksy świetlne, ale także zapewnia wyższy komfort użytkowania, czyniąc ekran bardziej przyjaznym dla oczu podczas długotrwałego użytkowania.

fot. naEkranie.pl

Tablet dysponuje czterema głośnikami z technologią Huawei Histen 9.0, zapewniającą bogaty, głęboki dźwięk. Dzięki temu, czy to podczas oglądania filmów, słuchania muzyki, czy też prowadzenia wideokonferencji, można cieszyć się czystym i dynamicznym dźwiękiem.

Huawei MatePad 11.5"S jest też doskonałym narzędziem do tworzenia za pomocą rysika M-Pencil 3. generacji oraz aplikacji GoPaint, co czyni go świetnym towarzyszem dla artystów grafików, architektów, projektantów oraz innych kreatywnych profesjonalistów.

Bateria i ładowanie

Huawei MatePad 11.5"S jest wyposażony w pojemną baterię 8800 mAh, która zapewnia wielogodzinne działanie przy intensywnym użytkowaniu. Dzięki optymalizacji zarządzania energią w systemie HarmonyOS, tablet utrzymuje energię przez cały dzień pracy lub nauki bez potrzeby doładowania. W zestawie znajduje się ładowarka o przeciętnej mocy, więc czas pełnego naładowania tabletu wynosi około dwóch godzin. Przy tak dużej baterii przydałaby się nieco mocniejsza ładowarka i obsługa technologii szybkiego ładowania.

Przydatne akcesoria Huawei

Huawei MatePad 11.5"S wyróżnia się na tle innych tabletów dzięki praktycznym akcesoriom, które rozszerzają jego możliwości. Kluczowym elementem jest M-Pencil 3. generacji, rysik, który zapewnia wyjątkową precyzję i responsywność. Dzięki rozpoznawaniu ponad 10 000 poziomów czułości nacisku (nie wiedziałem, że aż tyle ich mam!) rysik idealnie nadaje się do pisania, notowania czy tworzenia praca graficznych. Jego niska latencja i płynność działania sprawiają, że korzystanie z niego jest intuicyjne i naturalne.

fot. naEkranie.pl

Drugim istotnym akcesorium jest inteligentna, odpinana klawiatura Huawei Smart Magnetic Keyboard, która służy nie tylko do wprowadzania tekstu. Klawiatura ta pełni również rolę stylowego etui, chroniącego tablet przed uszkodzeniami. Magnetyczne mocowanie ułatwia szybkie przyłączanie i odłączanie klawiatury, co zwiększa liczbę scenariuszy użytkowania – od pracy biurowej po wygodne oglądanie filmów. Klawiatura, zaprojektowana z myślą o komforcie użytkowania, oferuje odpowiedni skok klawiszy oraz układ przystosowany do długiego pisania, co czyni z MatePad 11.5"S urządzenie wyjątkowo funkcjonalne w podróży zarówno służbowej, jak i prywatnej. Oczywiście do układu klawiszy trzeba się przyzwyczaić i nie jest on idealny, ale tak jest w przypadku niemal każdej klawiatury.

Dodatkowe akcesoria zwiększają funkcjonalność i wszechstronność Huawei MatePad 11.5"S, warto rozważyć ich zakup do 7 lipca, gdy dostępne są w komplecie z tabletem w promocyjnej cenie 1999 zł w oficjalnym internetowym sklepie Huawei. Po upływie promocji ich cena będzie już oczywiście wyższa.

Podsumowanie naEKRANIE

Łatwo stać się fanem technologii PaperMatte 2.0, która sprawia, że tablet w końcu nie jest tylko przerośniętym smartfonem, ale naprawdę ma się czym wyróżnić. Korzystanie z tabletu jest wygodne i nie męczy oczu. Można poczytać na nim e-booka bez konieczności kupowania oddzielnego czytnika, aby po chwili odpalić sobie film, mecz lub zająć się przeglądaniem mediów społecznościowych. Podpięcie klawiatury z pokrowcem zwiększa jego możliwości biurowe, rysik dodaje kreatywności, a pokrowiec na pleckach tabletu pozwala wygodnie ustawić sprzęt na stoliku i korzystać z niego, jak z telewizorka np. podczas urlopu. Ta wszechstronność stanowi o sile tabletu Huawei. Do pełni szczęścia brakuje tylko dwóch rzeczy. Jednej istotnej i jednego drobiazgu. Brak obsługi kart SIM czy eSIM sprawia, że tablet nie jest w pełni samodzielny, więc zawsze trzeba albo szukać Wi-Fi, albo udostępniać mu internet ze smartfona. Drobiazgiem zaś jest brak fizycznego wyłącznika zasilania magnetycznej klawiatury. Niemniej, HUAWEI MatePad 11.5"S to bardzo przyjemny tablet oferujący wyjątkową kombinację cech. Idealnie nadaje się dla tych, którzy potrzebują wszechstronnego narzędzia do pracy i rozrywki.

fot. naEkranie.pl

Specyfikacja Huawei MatePad 11.5"S

Ekran: 11,5 cala, 2800 x 1840 pikseli, IPS LCD z powłoką PaperMatte 2.0 minimalizująca odblaski

11,5 cala, 2800 x 1840 pikseli, IPS LCD z powłoką PaperMatte 2.0 minimalizująca odblaski Procesor: Kirin 9000WL

Kirin 9000WL Pamięć RAM: 8 GB

8 GB Pamięć wewnętrzna: 256 GB

256 GB System operacyjny: HarmonyOS 4.2

HarmonyOS 4.2 Bateria: 8800 mAh

8800 mAh Dźwięk: cztery głośniki z technologią Huawei Histen 9.0 dźwięku przestrzennego

cztery głośniki z technologią Huawei Histen 9.0 dźwięku przestrzennego Kamery: tylna – 13 MP z autofokusem, przednia – 8 MP

tylna – 13 MP z autofokusem, przednia – 8 MP Łączność i porty: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2, NearLink, USB-C

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2, NearLink, USB-C Wymiary i waga: 261 x 177,3 x 6,2 mm; 510 g