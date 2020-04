Hugh Jackman dołączyłby do MCU, gdyby Disney nabył Foxa wcześniej

Hugh Jackman przy okazji każdego wywiadu pytany jest o możliwość powrotu do roli Wolverine'a, w którą wcielał się przez tyle lat. Aktor jednoznacznie odpowiadał, że nie ma takiej możliwości, że jego czas w tej roli minął i miał fantastyczne pożegnanie przy okazji filmu Logan: Wolverine. Kiedy Disney przejmował Foxa, co oznaczało powrót praw do drużyny X-Men w rękach Marvel Studios, fani mieli jeszcze nadzieję, że to zachęci Jackmana do powrotu.

Teraz aktor w jednym z wywiadów potwierdził, że gdyby 20th Century Fox trafiło w ręce Disneya wcześniej, ten na pewno byłby gotowy do wskoczenia na pokład Kinowego Uniwersum Marvela. Jackman wiele razy pozytywnie wypowiadał się o MCU i nie ma nic dziwnego w tym, że byłby gotów siekać przeciwników jako Wolverine u boku Kapitana Ameryki lub Iron Mana. Rzecz jednak w tym, że ten etap i rolę Logana aktor ma już za sobą.

Szczerze powiem, że gdyby siedem lat temu tak się stało, powiedziałbym: "O tak!". Ale wiedziałem, że to właściwy czas, abym opuścił tę imprezę - nie tylko dla samego siebie, ale też dla postaci.

Australijski aktor pożegnał się z rolą w filmie Logan: Wolverine z 2017 roku. Fanom do dziś trudno wyobrazić sobie kogoś innego odgrywającego tę postać. Niewykluczone jednak, że za kilka lat zobaczymy nowe ekranowe wcielenie Wolverine'a już w MCU.