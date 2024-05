Oto prawdziwy powód, dla którego Hugh Jackman wrócił do roli Logana. Reynolds "zaskoczony" kategorią R

materiały prasowe

Donosiliśmy już Wam, że wczoraj w Stanach Zjednoczonych ruszyła przedsprzedaż biletów na Deadpoola 3. To właśnie z tej okazji serwis Fandango opublikował na swojej stronie obszerny wywiad, którego udzielili Ryan Reynolds, Hugh Jackman i Shawn Levy. Poruszyli oni szereg kwestii związanych z nadchodzącą odsłoną MCU. Oto najważniejsze z udzielonych przez nich informacji:

Dlaczego Hugh Jackman wrócił do roli Wolverine'a?

Jak przedstawia to sam australijski aktor:

Byłem w trasie - po prostu jechałem swoim autem. I nagle jak grom z jasnego nieba spadła na mnie wiadomość, którą wysłałem sam sobie: w głębi duszy chcę zrobić film z Ryanem. Chcę, by Deadpool i Wolverine mogli się spotkać. Przysięgam z całego serca: gdy mówiłem, że mam dość, naprawdę sądziłem, że to już koniec. Odkąd zobaczyłem jednak pierwszego Deadpoola, to gdzieś z tyłu głowy przewijała się ta myśl: "Te dwie postacie razem na ekranie...". Wiedziałem, że fani tego chcą. Gdy schowałem szpony, fani i tak mówili o tej dwójce - to zawsze gdzieś tam krążyło. Nie mogłem doczekać się powrotu do domu. Gdy tylko do niego dotarłem, zadzwoniłem do Ryana i stwierdziłem: "Zróbmy to". Nie zadzwoniłem wcześniej nawet do swojego agenta czy kogokolwiek innego. Do agenta odezwałem się później, mówiąc mu, że właśnie zaangażowałem się w film, o którym nie wiedział.

Ryan Reynolds "zaskoczony" tym, że Disney zgodził się na kategorię R

Odtwórca roli Pyskatego Najemnika sądzi, że dla Disneya zgoda na film z kategorią R musi być "wielkim krokiem":

Jestem z nich naprawdę dumny - z tego, że się zgodzili. Myślę, że to dla nich wielki krok. To dodanie zupełnie nowego koloru do pejzażu tej firmy, ale też pokazanie go ludziom, którym ta firma dostarcza zabawy od lat. Byłem naprawdę zaskoczony faktem, że zgodzili się na twardą R-kę. Jestem im za to wdzięczny. Wydaje mi się jednak, że na tym polu nie było innego wyjścia, jeśli weźmiemy pod uwagę akurat te dwie postacie i ten świat - a także samego Logana, który był filmem z kategorią R. Czułem, że to najpełniejsza wersja Wolverine'a i Deadpoola, którą kiedykolwiek widzieliśmy. To dało nam wiele wolności artystycznej. I nie chodzi tu tylko o używanie kategorii R do tworzenia rzeczy przypisanych R-ce; w pierwszej kolejności idzie o możliwość robienia wszystkiego w świecie, w którym wszystko jest możliwe.

Taylor Swift w Deadpoolu 3? Co z innymi gościnnymi występami?

Reynolds, Jackman i Levy odpowiadali wymijająco na pytania o gościnne występy w filmie Deadpool & Wolverine (choć warto zauważyć, że Australijczyk uśmiechnął się podczas wzmianki o Storm). Do ewentualnego pojawienia się Taylor Swift na ekranie Reynolds odniósł się następująco:

Takie filmy jak ten... Pojawia się wiele spekulacji na temat osób, które mają się w nim pojawić. Znam nawet jedną, która jest przekonana, że zobaczymy w nim Elvisa. Tu wszystko może się zdarzyć - i właśnie to kocham w tym uniwersum. Niespodzianki to przecież fundament świata Deadpoola.

Jackman dodał:

Fani będą naprawdę szczęśliwi. Rozmawiam z nimi od 24 lat - i to na całym świecie. Czuję, że mamy ze sobą jakąś więź - uwielbiam z nimi rozmawiać. Słyszałem złe rzeczy o tym, co robiłem, słyszałem też wiele pochwał. Naprawdę chciałbym im zaimponować. Muszę dodać, że gdy po raz pierwszy przeczytałem scenariusz Ryana i Shawna, pojawiła się we mnie wielka miłość do Wolverine'a i poczucie, że jestem za niego w jakiejś mierze odpowiedzialny. Chciałbym dać tej postaci odpowiednią przestrzeń do występu. Czegoś takiego jeszcze nie robiliśmy.

Deadpool & Wolverine - nowa reklama

W sieci pojawił się także nowy materiał z kampanii promocyjnej nadchodzącej produkcji MCU - tym razem to reklama piwa marki Heineken:

Produkcja Deadpool & Wolverine zadebiutuje na ekranach kin 26 lipca.