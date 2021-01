Wonder Woman przyszłości ma dziecko z [SPOILER]. Ojcem jest potężny złoczyńca

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

DC

W uniwersum DC trwa obecnie event Future State; akcja poszczególnych zeszytów rozgrywa się w bliższej bądź dalszej przyszłości. Prawdziwe zaskoczenie przychodzi do nas prosto z 853. wieku - jak się bowiem okazuje, Wonder Woman będzie wówczas szczęśliwie zakochana w... Black Adamie. Co więcej, niegdysiejszy złoczyńca jest także ojcem dziecka Amazonki.

Zasadnicza część wydarzeń komiksu Future State: Suicide Squad #1 ma miejsce właśnie w 853. stuleciu, tym samym, które znamy już ze słynnej opowieści DC One Million z 1998 roku. Złowroga siła znana jako Undkindness razem z Seven Deadly Sins próbuje przejąć władzę we wszechświecie - na ich drodze stają m.in. Superman Prime (niezwykle potężna wersja Człowieka ze Stali o niemalże boskich mocach), Hourman i Starman, operujący jako Justice Legion-A. Inna członkini drużyny, Wonder Woman, będąca teraz dosłownie i w przenośni żyjącym pomnikiem, decyduje się jednak na nietypowy sposób walki.

Bohaterka wzywa na pomoc swojego ukochanego, Black Adama, który w przyszłości zamienił się ze złoczyńcy w herosa. Dawny antagonista jest teraz znany jako człowiek pokoju, który skupia się przede wszystkim na medytacji i wybudzaniu empatii względem innych istot. Spotkanie z Undkindness i nadchodząca zagłada jego macierzystego Khandaqu sprawiają jednak, że Black Adam rozważa powrót do dawnych metod działania.

Future State: Suicide Squad #1 - plansze

Warto zauważyć, że DC w ostatnim czasie stara się subtelnie zmienić postrzeganie postaci Black Adama - choćby w wydarzeniu Endless Winter, w którym ukazano go jako członka Ligi Sprawiedliwości ery wikingów. Nie jest wykluczone, że tego typu zabiegi mają związek z wprowadzeniem złoczyńcy do Kinowego Uniwersum DC.